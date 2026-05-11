Rautt ljós logaði þegar ökumaður á níræðisaldri ók á konu á níræðisaldri, sem gekk yfir Suðurlandsbraut á gangbraut, með þeim afleiðingum að hún lést á spítala tveimur dögum síðar.
Þetta kemur fram í skýrslu Rannsóknarnefndar samgönguslysa vegna slyssins, sem varð þann 8. desember síðastliðinn. Konan lést á spítala þann 10. desember.
Í skýrslunni segir að konan hafi beðið eftir grænu gönguljósi við umferðarljósastýrða gönguleið þvert yfir Suðurlandsbraut skammt austan Kringlumýrarbrautar. Þegar grænt ljós kviknaði fyrir hana hafi hún gengið af stað áleiðis til suðurs yfir akbraut með umferð til vesturs.
Á sama tíma hafi Kia Sportage fólksbifreið verið ekið á móti rauðu umferðarljósi, vestur Suðurlandsbraut á vinstri akrein og á konuna. Engin hemlaför hafi verið eftir bifreiðina á akbrautinni. Slysið hafi verið tilkynnt til lögreglu klukkan 09:51 og viðbragðsaðilar farið á vettvang.
Að sögn ökumannsins, sem var karlmaður á níræðisaldri, hafi hann ekki veitt umferðarljósastýrðri gönguleið athygli og ekki séð gangandi vegfaranda sem var á leið þvert yfir akbrautina. Myrkur hafi verið úti og hann verið með hugann við nálægan áfangastað.
Hann hafi sagst ekki átta sig á því á hvaða hraða hann ók bifreiðinni þegar slysið varð og að hann hafi ekki notað hemla bifreiðarinnar fyrr en eftir slysið.
Í niðurstöðukafla skýrslunnar segir að meginorsök slyssins hafi verið að bifreiðinni var ekið gegn rauðu umferðarljósi við gangbraut. Samkvæmt myndbandi hafi rautt umferðarljós verið fyrir umferð um Suðurlandsbraut til vesturs þegar bifreiðinni var ekið á gangandi vegfarandann á gönguleiðinni.
Aðrar orsakir slyssins hafi verið að ökumaðurinn hafi verið með skerta athygli við akstur, bifreiðinni hafi verið ekið of hratt, eða á 3,5 kílómetra hraða á klukkustund yfir hámarkshraða og að lýsingu á slysstað hafi verið ábótavant.
Í greiningu skýrslunnar kemur fram að lampi í ljósastaur við gönguleiðina hafi verið bilaður og gönguleiðarlýsingin beint yfir slysstað hafi verið um fjórðungur af því sem Reykjavíkurborg setur sem viðmið á lýsingu við umferðarljósastýrðar gönguleiðir. Þá hafi það einnig verið niðurstaða lýsingaútreikninga að mæla með auknu ljósmagni við þessa gönguleið þannig að hönnun ljósmagns sé í samræmi við stefnu borgarinnar.