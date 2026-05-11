Þeir sem halda því fram að unga kynslóðin sitji bara heima hjá sér í símanum geta tekið gleði sína á ný því tveir ungir menn í Reykjavík brugðu á leik nýverið og skelltu sófa á tvær rafskútur og rúntuðu um Laugardal öðrum til mikillar gleði og kátínu. Myndaband af uppátækinu rataði á TikTok en þar sjást þeir aka sófanum af mikilli færni eftir Leirulæk.
Kristín Hrefna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Hopp, segir starfsfólk fyrirtækisins hafa séð myndbandið nánast strax þegar það fór að dreifast á TikTok.
„Okkur fannst þetta ekkert eðlilega fyndið. Mig langar helst að bjóða þeim vinnu,“ segir Kristín.
Uppátækið minnir óneitanlega á eitt þekktasta atriði úr bresku þáttunum Mr. Bean, sem leikarinn Rowan Atkinson gerði ódauðlegan, þegar persónan ekur litla Mini-bílnum sínum úr hægindastól á þakinu eftir verslunarferð. Atriðið er úr þættinum Do-It-Yourself Mr. Bean frá því herrans ári 1994.
Að mati Kristínar sýnir myndbandið af mönnunum tveimur í Reykjavík bæði hugmyndaflug og færni.
„Ég held að þeir séu komnir í samkeppni við deilibílana okkar. Þetta eru augljóslega menn með mikla hæfileika í skútustjórnun, geggjað hugmyndaflug og bara geggjaðir gaurar.“
@danarun86 Made in Laugardalur, Reykjavík 💋 #ísland #diml #íslenskttiktok @Hopp Reykjavík ♬ I Wish (I wish I was a little bit taller) - Skee-Lo
Made in Laugardalur, Reykjavík 💋 #ísland #diml #íslenskttiktok @Hopp Reykjavík
Hún segir þetta þó ekki vera það sem hjólin séu sérstaklega hönnuð fyrir, þótt þau þoli ýmislegt. Hopp rekur deiliþjónustu með rafskútur í Reykjavík og víðar, auk annarra samgöngulausna.
„Við höfum séð fólk færa sófa og alls konar skrýtna og flókna hluti. Hjólin eru ekki beint hönnuð til að flytja þunga hluti, en þetta er ekki vandamál fyrir hjólin. Þetta eru sterk hjól og þau geta höndlað ýmislegt.“
Kristín segir starfsfólk Hopp sjálft hafa leikið sér að möguleikum tækninnar.
„Ég hef sjálf prófað ýmsa hluti og nokkrir úr forritarahópnum okkar tóku hjól í sundur og bjuggu til rafstýrðan hægindastól með skútuinnviðum. Hann er bara á hinni skrifstofunni. Það eru alls konar leiðir til, en það er gaman að sjá hvað er hægt að gera með þessum hjólum.“
Veistu hvaða ungu menn eru hér á ferðinni? Fréttastofu langar að spjalla við þá. Sendu okkur ábendingu hér.