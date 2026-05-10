Þingmaður Samfylkingarinnar gerði sér lítið fyrir og hljóp fyrstur í mark í karlaflokki í 3,5 kílómetra hlaupi í Neshlaupinu í gær. Hann rataði þannig á verðlaunapall, en með honum þar stóðu tveir ungir piltar, annar tæplega tíu ára og hinn þriggja. Ekki er þó allt sem sýnist, að sögn þingmannsins.
Neshlaupið á Seltjarnarnesi var haldið í 37. sinn í gær, laugardag, en þar var keppt í þremur vegalengdum: 3,25 kílómetra, 7,5 kílómetra og 15 kílómetra hlaupi.
Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, lét sig ekki vanta í hlaupið enda uppalinn á Nesinu. Hann vann karlaflokkinn í 3,5 kílómetra vegalengdinni, sem hann hljóp á 14 mínútum og 31 sekúndu. Allt í allt var hann sá þriðji til þess að klára 3,5 kílómetra hringinn þar sem tveir ungir keppendur úr kvennaflokki kláruðu hringinn á undan honum.
Þingmaðurinn státaði sig af medalíunni – „fyrsta gullinu“ – í hringrásarfærslu á Instagram.
Það fylgdi aftur á móti ekki sögunni að silfurhafinn og bronshafinn væru væru talsvert yngri en þingmaðurinn.
Neshlaupið birti mynd af verðlaunahöfum og mátti þar meðal annars sjá að í öðru sæti hafi lent hinn 9 ára Magnús Kjartan og í þriðja sæti hinn 3 ára Leó Norðfjörð.
Nafni þingmannsins, Guðmundur Jörundsson, vekur athygli á þessu í færslu á X. „Vinna börnin í hlaupi og monta sig svo á Instagram. Ég er grenjandi hérna úr hlátri,“ skrifar netverjinn.
Neshlaupið póstaði á FB öllum vinningshöfum og mynd af verðlaunapallinum. Í 2.sæti á eftir þingmanninum í skemmtiskokkinu kom Magnús en hann verður 10 ára í sumar og í 3 sæti Leó, hann er 3 ára.Vinna börnin í hlaupi og monta sig svo á instagram. Ég er grenjandi hérna úr hlátri. pic.twitter.com/wG10BvwdHZ— Guðmundur Jörundsson (@gudmundur_jor) May 10, 2026
Neshlaupið póstaði á FB öllum vinningshöfum og mynd af verðlaunapallinum. Í 2.sæti á eftir þingmanninum í skemmtiskokkinu kom Magnús en hann verður 10 ára í sumar og í 3 sæti Leó, hann er 3 ára.Vinna börnin í hlaupi og monta sig svo á instagram. Ég er grenjandi hérna úr hlátri. pic.twitter.com/wG10BvwdHZ
Vísir sló á þráðinn til Guðmundar Ara til að spyrjast til um þetta. Hann útskýrir að hann hafi mætt með fólki á öllum aldri á ráslínuna með það að markmiði að ná „pace“-i upp á 4.20, sem honum tókst.
„Ég hljóp þarna með öflugum Ironman-pabba með barnavagn sem ég rétt hafði svo á lokasprettinum, en sonur hans endaði með á mér á verðlaunapallinum fyrir hönd þeirra feðga,“ segir Guðmundur í samtali við Vísi.
Hann hafi sjálfur ekki áttað sig á því að hann hafi verið fremstur fyrr en hann kom í mark enda voru tveir keppendur úr kvennaflokki sem hlupu á undan honum. „Hörkuhlauparar sem gjörsamlega rústuðu mér,“ segir hann um þær. Guðmundur Ari endaði engu að síður á því að hreppa gullið í karlaflokknum.
„En auðvitað er þetta fyndið.“
Þingmaðurinn klykkir út með því að hvetja fólk til að taka þátt í hlaupum, sérstaklega Neshlaupinu.