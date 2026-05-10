Lífið

Þing­maður á verð­launa­palli með skólastrákum: „Auð­vitað er þetta fyndið“

Agnar Már Másson skrifar
„Ég hljóp þarna með öflugum Ironman-pabba með barnavagn sem ég rétt hafði svo á lokasprettinum, en sonur hans endaði með á mér á verðlaunapallinum fyrir hönd þeirra feðga,“ segir Guðmundur, sem sést hér fyrir miðju. Til vinstri við hann er silfurhafinn Magnús Kjartan og til hægri er hinn 3 ára Leó, bronsverðlaunahafinn.
„Ég hljóp þarna með öflugum Ironman-pabba með barnavagn sem ég rétt hafði svo á lokasprettinum, en sonur hans endaði með á mér á verðlaunapallinum fyrir hönd þeirra feðga,“ segir Guðmundur, sem sést hér fyrir miðju. Til vinstri við hann er silfurhafinn Magnús Kjartan og til hægri er hinn 3 ára Leó, bronsverðlaunahafinn. Neshlaupið

Þingmaður Samfylkingarinnar gerði sér lítið fyrir og hljóp fyrstur í mark í karlaflokki í 3,5 kílómetra hlaupi í Neshlaupinu í gær. Hann rataði þannig á verðlaunapall, en með honum þar stóðu tveir ungir piltar, annar tæplega tíu ára og hinn þriggja. Ekki er þó allt sem sýnist, að sögn þingmannsins.

Neshlaupið á Seltjarnarnesi var haldið í 37. sinn í gær, laugardag, en þar var keppt í þremur vegalengdum: 3,25 kílómetra, 7,5 kílómetra og 15 kílómetra hlaupi.

Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, lét sig ekki vanta í hlaupið enda uppalinn á Nesinu. Hann vann karlaflokkinn í 3,5 kílómetra vegalengdinni, sem hann hljóp á 14 mínútum og 31 sekúndu. Allt í allt var hann sá þriðji til þess að klára 3,5 kílómetra hringinn þar sem tveir ungir keppendur úr kvennaflokki kláruðu hringinn á undan honum.

Þingmaðurinn var ánægður með árangurinn enda er Neshlaupið ekkert skemmtiskokk.Samsett Mynd/Instagram

Þingmaðurinn státaði sig af medalíunni – „fyrsta gullinu“ – í hringrásarfærslu á Instagram.

Það fylgdi aftur á móti ekki sögunni að silfurhafinn og bronshafinn væru væru talsvert yngri en þingmaðurinn. 

Neshlaupið birti mynd af verðlaunahöfum og mátti þar meðal annars sjá að í öðru sæti hafi lent hinn 9 ára Magnús Kjartan og í þriðja sæti hinn 3 ára Leó Norðfjörð.  

Nafni þingmannsins, Guðmundur Jörundsson, vekur athygli á þessu í færslu á X. „Vinna börnin í hlaupi og monta sig svo á Instagram. Ég er grenjandi hérna úr hlátri,“ skrifar netverjinn.

Tók fram úr „Ironman-pabba“ með barnavagn

Vísir sló á þráðinn til Guðmundar Ara til að spyrjast til um þetta. Hann útskýrir að hann hafi mætt með fólki á öllum aldri á ráslínuna með það að markmiði að ná „pace“-i upp á 4.20, sem honum tókst.

„Ég hljóp þarna með öflugum Ironman-pabba með barnavagn sem ég rétt hafði svo á lokasprettinum, en sonur hans endaði með á mér á verðlaunapallinum fyrir hönd þeirra feðga,“ segir Guðmundur í samtali við Vísi.

Hann hafi sjálfur ekki áttað sig á því að hann hafi verið fremstur fyrr en hann kom í mark enda voru tveir keppendur úr kvennaflokki sem hlupu á undan honum. „Hörkuhlauparar sem gjörsamlega rústuðu mér,“ segir hann um þær. Guðmundur Ari endaði engu að síður á því að hreppa gullið í karlaflokknum.

„En auðvitað er þetta fyndið.“

Þingmaðurinn klykkir út með því að hvetja fólk til að taka þátt í hlaupum, sérstaklega Neshlaupinu.

Hlaup Alþingi Seltjarnarnes


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.