Ýmislegt gekk á í nótt og hafði lögreglan afskipti af fjölda ungmenna af mismunandi ástæðum. Fullorðinn maður var handtekinn á skemmtistað en með honum voru þrjú ungmenni undir aldri og var haft samband við foreldra þeirra. Maður var ofurölvi og hafði sofnað á tröppum veitingastaðar í Reykjavík en hann var vakinn og hélt í kjölfarið sína leið.
Þetta er meðal þess helsta sem skráð var í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Það gistu að minnsta kosti sjö í fangaklefa og alls voru hundrað og tvö mál skráð á tímabilinu.
Mál í Reykjavík
Meðal þeirra mála sem höfðu að gera með ungmenni var handtaka fullorðins einstaklings á skemmtistað í Reykjavík en með honum, sem var mjög ölvaður, voru þrjú ungmenni undir aldri. Foreldrar þeirra voru látnir vita af málinu og ræddu þau, ásamt fulltrúa barnaverndar, við lögreglu á lögreglustöð 1.
Var maðurinn vistaður í fangaklefa þar til rynni af honum víman og hægt væri að ræða við hann. Hann hafði sýnt af sér ofbeldishegðun og hótað lögreglumönnum líkamsmeiðingum.
Lagt var hald á eggvopn sem fannst við öryggisleit á einstaklingi sem grunaður var um vörslu fíkniefna. Annar einstaklingur var það illa áttaður vegna ölvunar að vinum hans tókst ekki að koma honum heim og óskuðu eftir aðstoð lögreglu við verkið.
Fjöldi ökumanna var stöðvaður í akstri og var það yfirleitt vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis en stundum vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna. Einn var vistaður í fangaklefa þar til rynni af honum víman eftir að lögreglan þurfti að hafa afskipti af honum þar sem sást til hans, í annarlegu ástandi, vera á gangi á milli bíla.
Tilkynnt var um unga menn sem voru að slá golfboltum í átt að bílasölum í Reykjavík en talsvert tjón varð á bifreiðum eftir golfboltana. Eignaspjöll voru unnin á biðstöð strætó í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, en hún sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti.
Í sama umdæmi var lögregla kölluð til vegna unglinga sem sátu í anddyri verslunar og voru að trufla viðskiptavini. Þá var einnig tilkynnt um þjófnað í verslun en var hinn grunaði látinn laus að lokinni skýrslutöku.