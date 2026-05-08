Engin bið er eftir plássi fyrir börn og ungmenni í vímuefnavanda á meðferðarheimilum stjórnvalda eftir að Lækjarbakki í Gunnarsholti var formlega opnaði í dag.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá stjórnarráðinu þar sem greint er frá því að Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hafi opnað heimilið formlega í dag. Fyrsta barnið kom þó í byrjun mars en alls er pláss fyrir sex drengi og kvár á meðferðarheimilinu.
Meðferðarheimilið var áður rekið að Geldingarvöllum í Rangárþingi en var lokað síðla árs 2024 vegna myglu. Í lok nóvember 2024 var tilkynnt að búið væri að finna nýtt húsnæði og ráðist var í framkvæmdir.
„Það er stórt skref að Lækjarbakki sé kominn í fullan rekstur og að börn sem þurfa hjálp á meðferðarheimilum fái hana strax,“ er haft eftir Ingu
„Börn eiga aldrei að bíða eftir aðstoð. Við eigum að grípa þau og standa með þeim, öllum börnum og alltaf. Við getum gert enn betur í þeim efnum og munum halda því áfram.“
Starfsfólkið hefur verið þjálfað í þeirri aðferðafræði sem beitt er á meðferðarheimilum Barna- og fjölskyldustofu. Sú fræði er byggð á einstaklingsmiðaðari nálgun, faglegu meðferðarstarfi og gagnreyndum leiðum í þjónustu við ungmenni.