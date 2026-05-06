Formaður Kennarafélags Reykjavíkur segir að bera þurfi virðingu fyrir fagmennsku kennara í stað þess að segja þeim hvernig þeir eigi að kenna og hvaða aðferðir þeir eigi að nota. Kennarar og skólastjórnendur boðuðu frambjóðendur í Reykjavík á sinn fund í dag þar sem menntamálin voru rædd.
Kennarafélag og Skólastjórafélag Reykjavíkur boðuðu til fundar í Vogaskóla í dag þar sem menntamálin voru í brennidepli.
Frambjóðendur þeirra ellefu framboða sem bjóða fram í Reykjavík sátu í pallborði og fengu fjórar fyrirfram ákveðnar spurningar sem, að sögn formanns kennarafélagsins, kjarna þau málefni sem brenna á kennurum.
Til dæmis mál barna í viðkvæmum aðstæðum og ekki síst starfsaðstæður kennara.
„Svo viljum við líka heyra hvar þau sjá kosti, styrkleika í skólakerfinu, hvar þeim finnst úrbóta þörf. Ýmislegt á þessa vegu.“
Hún segir samtalið afar mikilvægt, að skapa grundvöll fyrir kennara og skólastjórnendur til að eiga beint samtal við stjórnmálafólkið. Ekki síst í ljósi mikillar umræðu um skólakerfið síðustu misserin.
„Hlutirnir eru málaðir upp eins og allt sé að fara í kaldakol. Kennarar eru ekki endilega sammála því og svo er það líka þannig að kennarar vilja að það sé minna talað um þá og meira talað við þá og við fundum okkur knúin til þess að skapa grundvöll til þess hér“
Mikið sé um upphrópanir um stöðu mála og Kristín segir skort á samtali. Nauðsynlegt sé að bæta starfsumhverfi kennara.
„Gæði kosta. Þannig að við getum ekki verið endalaust í niðurskurði og það þarf að bera virðingu fyrir fagmennsku kennara í stað þess að segja þeim hvernig þeir eiga að kenna, hvaða aðferðir þeir eiga að nota. Að það þarf að hlusta á kennara og gefa þeim það svigrúm sem þeir þurfa til að vinna faglega þáttinn af starfinu sínu“