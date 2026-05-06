Hluti gagna nemenda í Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík í Canvas-námsumsjónarkerfinu gæti verið í höndum netþrjóta eftir að ráðist var á gagnagrunn Canvas. Gögnin kynnu að innihalda nöfn og netföng nemendanna.
„Samkvæmt nýjustu upplýsingum hefur óviðkomandi aðili komist ólöglega yfir hluta gagna innan Canvas-kerfisins sem tengjast notendum í fjölda háskóla um allan heim, þar á meðal Háskóla Íslands. Gögnin kunna að innihalda netföng og skilaboð milli notenda Canvas,“ segir í tölvupósti frá Háskóla Íslands til nemenda þeirra.
Í gær fengu nemendur Háskólans í Reykjavík tölvupóst frá skólanum sem segir að gögnin þeirra gætu mögulega einnig verið undir.
„Samkvæmt upplýsingum frá Instructure er þegar búið að setja inn öryggisuppfærslur í kerfið hjá fyrirtækinu, uppfæra lykilorð og efla eftirlit og öryggismál,“ segir í tölvupósti HR til nemenda.
Hollenski miðillinn RTL greinir frá því að hópur tölvuþrjóta sem kallar sig ShinyHunters hafi ráðist á gagnagrunn Canvas og stolið þaðan nöfnum, netföngum, númer á nemendaskírteinum og skilaboðum sem nemendurnir hafa sent inni á forritinu.
Vísað er í tilkynningu frá ShinyHunters þar sem þau segja að vilji skólarnir fá gögnin aftur þurfi þeir að hafa samband fyrir 7. maí. Annars verði gögnin birt á huldunetinu.
„Ef skólarnir vilja koma í veg fyrir að gögnin verði birt opinberlega, vinsamlegast hafið samband til að ná samkomulagi,“ hefur miðillinn eftir RTL.