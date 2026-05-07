Minnst á­nægja þar sem sorphirða er ekki boðin út

Árni Sæberg skrifar
Aðeins 37 prósent Reykvíkinga finnst ruslatunnurnar vera tæmdar tímanlega.
Aðeins 37 prósent Reykvíkinga finnst ruslatunnurnar vera tæmdar tímanlega. Vísir/Vilhelm

Reykjavíkurborg er eina sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu sem útvistar ekki sorphirðu og þar telja aðeins 37 prósent íbúa vel ganga að tæma tunnur tímanlega. Íbúar Kópavogs telja flestir að vel gangi að tæma tunnurnar, eða 78 prósent.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýrri úttekt Viðskiptaráðs á sorpþjónustu í stærstu sveitarfélögum landsins.

„Á Íslandi eru víða tækifæri til að auka samkeppni í sorpþjónustu heimila. Á stórum hluta markaðarins fer starfsemi fram án útboðs, sem getur leitt til hærri kostnaðar og lakari þjónustu. Með útvistun, skýrari ábyrgð og afmörkun verkefna sveitarfélaga má auka samkeppni og árangur í málaflokknum,“ segir í upphafi hennar.

Kostnaður hækkað um helming frá 2021

Kostnaður vegna sorpþjónustu hafi hækkað nærri tvöfalt hraðar en almennt verðlag og verulega umfram aðra liði tengdum rekstri og viðhaldi fasteigna. Sorpþjónusta hafi hækkað um 104 prósent að raun­virði frá 2008 á meðan aðrir liðir á borð við húshitun, fráveitu, viðhald og viðgerðir, og vatn hafi hækkað minna.

Þróun kostnaðarliða vegna reksturs húsnæðis frá 2008.Viðskiptaráð

Hækkanir hafi verið sérstaklega miklar frá því að ný lög um meðhöndlun úrgangs tóku gildi árið 2021, eða um nærri 50 prósent að raunvirði. Sama ár hafi fjölmörg dæmi verið um miklar hækkanir gjalda vegna sorpþjónustu í einstökum sveitarfélögum, til dæmis um 38 prósent í Mos­fells­bæ og 20 prósent í Kópa­vogs­bæ og Reykjavíkurborg.

Allt að 23 þúsund króna munur á ári

Árlegur meðalkostnaður vegna sorpþjónustu heimila sé 75 þúsund krónur í stærstu sveitarfélögum landsins. Gjöldin séu hæst í Reykjavíkurborg og nemi 85 þúsund krónum á ári, en lægst í Reykja­nesbæ, eða 62 þúsund krónur. 

Meðalheimilið greiðir 75 þúsund krónur á ári fyrir sorphirðu.Viðskiptaráð

Kostnaðurinn byggi á því að heimili hafi tvær tvískiptar tunnur, fyrir blandaðan úrgang og matarleifar annars vegar og pappír og pappa hins vegar, auk fasts gjalds vegna grenndargáma.

Þá segir að sorpþjónustu sveitarfélaga megi í meginatriðum skipta í þrjá þætti: sorphirðu, sorpmóttöku og sorpvinnslu. Sorphirða snúi að söfnun heimilis­úrgangs úr sorptunnum og sorpmóttaka fari fram á á grenndar- og endurvinnslustöðvum, og líka á móttöku­stöðvum.

Síðasta skref sorpþjónustu sé síðan sorpvinnsla, en henni megi skipta í tvennt: annars vegar þann hluta sem fer að mestu fram innanlands; endurvinnslu, gas- og jarðgerð og urðun. Hins vegar þann hluta sem fer fram erlendis; sorp­brennslu til orkunýtingar eða endur­vinnslu.

Mest samkeppni á Akureyri og í Reykjanesbæ

Mest samkeppni sé í sorpþjónustu á Akureyri og í Reykjanesbæ en engin samkeppni sé í Reykjavíkurborg. Stig samkeppni byggi á því hvort sorphirða- eða móttaka sé boðin út og með hvaða hætti.

Í sorphirðu sé virk samkeppni í öllum stærstu sveitar­félögum landsins að Reykjavíkurborg undanskilinni. Það sé vegna þess að öll sveitar­félög nema Reykjavíkurborg bjóða út sorphirðu. Raunar sé Reykja­víkur­borg eitt af aðeins sjö sveitarfélögum sem útvista ekki þjónustunni. Hin sveitarfélögin séu Ásahreppur, Rangárþing ytra og Rangár­þing eystra, Strandabyggð, Kaldrana­neshreppur og Árnes­hreppur.

Akureyri fær fjögur stig á semkeppnisskala Viðskiptaráðs.Viðskiptaráð

„Sveitarfélögum eins og Akureyrarbæ og Reykja­nesbæ hefur tekist að skapa virka samkeppni um sorphirðu með því að skipta upp útboði þjónustunnar. Akureyrar­­bær býður út söfnun heimilissorps og tæmingu grenndargáma í sitt hvoru lagi. Reykjanesbær skiptir söfnun heimilis­sorps í tvö útboð, þ.e. almennt sorp og lífrænan úrgang annars vegar og pappír, pappa og plast hins vegar. Þannig sinna tveir aðilar sorphirðu í báðum sveitarfélögum í óbeinni samkeppni.“

Sem dæmi um ávinning útvistunar sorpþjónustu vísar Viðskiptaráð til þess þegar Akureyrarbær bauð út sorphirðu í fyrsta sinn árið 2010. Tilboð Gámaþjónustu Norðurlands hafi þá verið 54 prósent undir kostnaðarmati bæjarins, og útvistunin hafi þannig sparað sveitarfélaginu um 700 milljónir króna.

Fáum Kópavogsbúum finnst þeir sitja uppi með ruslið

Þá segir að verulegur munur sé á upplifun íbúa höfuðborgarsvæðisins á því hversu vel gangi að tæma sorp­tunnur á réttum tíma. Flestir í Kópavogsbæ telji ganga vel að tæma tímanlega, eða 78 prósent íbúa, en hlutfallið sé næst hæst í Garðabæ, eða 58 prósent. 

Kópavogur skarar fram úr hvað tímanlega sorphirðu varðar, að mati íbúa.Viðskiptaráð

Á hinn bóginn telji  um helmingur íbúa í Seltjarnarnesbæ að tæming hafi gengið vel, eða 49 prósent. 

„Mest ber þó á neikvæðu mati íbúa í Reykjavík þar sem aðeins 37 prósent telja tæminguna hafa gengið vel en sveitarfélagið er það eina sem sinnir þjónustunni sjálft án útboðs.“

Úttekt Viðskiptaráðs má sjá í heild sinni hér. Þar má til að mynda finna hugmyndir ráðsins um úrbætur, til að mynda niðurlagning Sorpu í núverandi mynd.

