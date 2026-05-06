Læknuð af þrálátum hita og margra mánaða orkuleysi eftir jógaferð Magnús Jochum Pálsson skrifar 6. maí 2026 11:57 Stefanía fór í jógaferð til Tenerife sem hafði góð áhrif á hana eftir margra mánaða glímu við hita og orkuleysi. Tónlistarkonan Stefanía Svavarsdóttir segist hafa klesst á vegg í nóvember og í kjölfarið glímt við þrálátan hita og orkuleysi í marga mánuði. Hún ákvað að skella sér í jógaferð til Tenerife og taugakerfið hafi þar náð algjörri slökun. Stefanía greindi frá þessu fyrr í dag með myndaröð og færslu á samfélagsmiðlum sínum. „Er hægt og rólega að lenda eftir dásamlegt „yoga retreat“ á Tenerife,“ skrifar hún í færslunni. View this post on Instagram A post shared by Stefanía Svavarsdóttir (@stefaniasvavars) Hún hafi klesst á vegg í nóvember síðastliðnum og líkami hennar í kjölfarið ákveðið að hægja á henni með þrálátum hita og orkuleysi í marga mánuði. „Það er búið að vera rosalega lærdómsríkt ferli því ég er bara þannig týpa að ég vil vera að græja og gera allan daginn alla daga og á oft erfitt með að slaka almennilega á. Þessi ferð kom þess vegna eins og himnasending, ég fékk skilaboð frá góðri vinkonu um að þetta væri eitthvað fyrir mig og ég ákvað að skella mér,“ skrifar hún. Stefanía kynnist fjölmörgum góðum konum í ferðinni. Upplifunin hafi verið einstök. „Við iðkuðum mjúkt jóga og jóga nidra tvisvar á dag, hópur kokka eldaði ofan í okkur 5 stjörnu vegan kræsingar í öll mál og ég kynntist svo yndislegum konum og það varð til svo kærleiksríkt og nærandi „sisterhood“ sem var algjör heilun útaf fyrir sig. Heimurinn opnaðist einhvern veginn aftur að nýju þegar taugakerfið náði algjörri slökun og það varð meira rými í hjartanu til að taka á móti og njóta og gefa af sér,“ skrifar hún. Hún hafi jafnframt lært nýtt hugtak á ensku: „fuck it, book it!“ eða „Skítt með það, bókaðu það“ á íslensku. Hún mælir með fyrir alla sem séu að pæla í slíkri ferð að bóka hana bara. Stefanía fór til Tene. Spánn Jóga Heilsa Mest lesið Blómstrar á Ítalíu og venst skömmum innfæddra Lífið Sanna hét áður Díana Lífið Ellefu ára þegar fyrrverandi maður Mariuh Carey vildi gera hana að stjörnu Lífið Læknuð af þrálátum hita og margra mánaða orkuleysi eftir jógaferð Lífið Sögur af sterkum mömmum: „Þetta eru konur sem ákveða að breyta eigin lífi“ Áskorun Myndlistarkonan Rúna er látin Menning „Maður hefur verið í feluleik að lifa tvöföldu lífi“ Lífið Sigfús Pétursson Álftagerðisbróðir látinn Lífið Oddvitaáskorunin: Heillaðist alveg af Guðrið Lífið „Agaleysið er algjört“ Lífið Fleiri fréttir Læknuð af þrálátum hita og margra mánaða orkuleysi eftir jógaferð Ellefu ára þegar fyrrverandi maður Mariuh Carey vildi gera hana að stjörnu Sanna hét áður Díana Oddvitaáskorunin: Heillaðist alveg af Guðrið Sigfús Pétursson Álftagerðisbróðir látinn Innipúkar geti farið á „tryllt djamm“ í Austurbæjarbíói í annað sinn Oddvitaáskorunin: Hefði viljað verja meiri tíma í tónlistina Blómstrar á Ítalíu og venst skömmum innfæddra Skráðu dótturina á spjöld sögunnar Gráhærð og aldrei glæsilegri Oddvitaáskorunin: Nína ekki eins miðaldra Mætti með sextán ára gamalt prump bróður síns „Agaleysið er algjört“ Glæsileg hæð í einu fallegasta húsi Hlíðanna Oddvitaáskorunin: Mistök að kenna hundinum á klukku „Lítill verkalýðsprins synti í heiminn“ „Maður hefur verið í feluleik að lifa tvöföldu lífi“ Lively og Baldoni náðu sáttum Bombur landsins fóru í bíó, bað og barre Sigga hefur starfað lengi á toppnum hjá IKEA en ákvað 54 ára að fara í nám Halli gat ekki hamið sig, braut reglurnar og kyssti Jenu Rúv-drottning selur hæð með sjávarútsýni Jökull, Goggi og Róbert Wessman í leikhúsi draumanna Stjörnulífið: Gugga og Mikael sjóðheit saman Skoðunarferð um nýja Landspítalann á HönnunarMars Oddvitaáskorunin: Ófeiminn að taka undir þegar Frelsið tekur að óma Fólk undraðist að þær héldu barni frá skjám fyrstu tvö árin „Hélt það væri ekki hægt að bjarga mér“ Krakkatía vikunnar: Kirkjur, Gljúfrasteinn og nornahár Guðmundur og Erna eru gift Sjá meira