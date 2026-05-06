Lífið

Læknuð af þrá­látum hita og margra mánaða orku­leysi eftir jógaferð

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stefanía fór í jógaferð til Tenerife sem hafði góð áhrif á hana eftir margra mánaða glímu við hita og orkuleysi.
Stefanía fór í jógaferð til Tenerife sem hafði góð áhrif á hana eftir margra mánaða glímu við hita og orkuleysi.

Tónlistarkonan Stefanía Svavarsdóttir segist hafa klesst á vegg í nóvember og í kjölfarið glímt við þrálátan hita og orkuleysi í marga mánuði. Hún ákvað að skella sér í jógaferð til Tenerife og taugakerfið hafi þar náð algjörri slökun.

Stefanía greindi frá þessu fyrr í dag með myndaröð og færslu á samfélagsmiðlum sínum. „Er hægt og rólega að lenda eftir dásamlegt „yoga retreat“ á Tenerife,“ skrifar hún í færslunni.

Hún hafi klesst á vegg í nóvember síðastliðnum og líkami hennar í kjölfarið ákveðið að hægja á henni með þrálátum hita og orkuleysi í marga mánuði. 

„Það er búið að vera rosalega lærdómsríkt ferli því ég er bara þannig týpa að ég vil vera að græja og gera allan daginn alla daga og á oft erfitt með að slaka almennilega á. Þessi ferð kom þess vegna eins og himnasending, ég fékk skilaboð frá góðri vinkonu um að þetta væri eitthvað fyrir mig og ég ákvað að skella mér,“ skrifar hún.

Stefanía kynnist fjölmörgum góðum konum í ferðinni.

Upplifunin hafi verið einstök.

„Við iðkuðum mjúkt jóga og jóga nidra tvisvar á dag, hópur kokka eldaði ofan í okkur 5 stjörnu vegan kræsingar í öll mál og ég kynntist svo yndislegum konum og það varð til svo kærleiksríkt og nærandi „sisterhood“ sem var algjör heilun útaf fyrir sig. Heimurinn opnaðist einhvern veginn aftur að nýju þegar taugakerfið náði algjörri slökun og það varð meira rými í hjartanu til að taka á móti og njóta og gefa af sér,“ skrifar hún.

Hún hafi jafnframt lært nýtt hugtak á ensku: „fuck it, book it!“ eða „Skítt með það, bókaðu það“ á íslensku. Hún mælir með fyrir alla sem séu að pæla í slíkri ferð að bóka hana bara.

Stefanía fór til Tene.

Spánn Jóga Heilsa


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.