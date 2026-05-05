Lífið

Sig­fús Péturs­son Álftagerðisbróðir látinn

Lovísa Arnardóttir skrifar
Álftagerðisbræðurnir. 
Álftagerðisbræðurnir.  Magnús Hlynur Hreiðarsson

Sigfús Pétursson, tenór og Álftagerðisbróðir, lést á sunnudag á sjúkrahúsinu á Sauðárkróki. Greint er frá andláti hans á vef Feykis. Þar kemur fram að hann var fæddur 23. apríl 1943 og hafi verið nýorðinn 83 ára. Útför Sigfúsar verður gerð frá Sauðárkrókskirkju föstudaginn 15. maí.

Í frétt á vef Feykis segir enn fremur að Sigfús hafi verið næstelstur sex systkina. Foreldrar Sigfúsar voru Pétur Sigfússon (1917–1987) og Sigrún Ólafsdóttir (1914–1990). Sigfús stundaði búskap í Álftagerði lengst af en bjó síðasta æviskeiðið í Varmahlíð.

Sigfús var þekktur fyrir háa tenórrödd sína. Í tilkynningu Feykis segir að hann hafi ungur gengið í karlakórinn Heimi og var hann einn af aðaleinsöngvurum kórsins um áratugaskeið. Hann hætti formlega að syngja einsöng með kórnum 2009.

Sigfús var í kvartettnum Álftagerðisbræður með bræðrum sínum. Þeir héldu stórtónleika árið 2019 í Hörpu þar sem þeir kvöddu sviðið.

Í frétt sem skrifuð var um það í Fréttablaðið kom fram að bræðurnir Pétur, Sigfús, Gísli og Óskar höfðu sungið saman frá því að þeir muna eftir sér en komu fyrst saman sem Álftagerðisbræður fyrir nærri 40 árum. Þá sungu þeir við jarðarför föður síns. Þeir öðluðust fljótt hylli sveitunga sinna og urðu skömmu síðar þekktir um allt land.

Í frétt Feykis segir að Rósin og Ökuljóð séu líklega lögin sem Sigfús sé þekktastur fyrir.

Andlát Tónlist

Tengdar fréttir

Dútlar í fornbílum og syngur í hljóði

Óskar Pétursson, söngvari og einn Álftagerðisbræðra, gerir upp fornbíla á milli þess sem hann syngur í jarðarförum og heldur tónleika, ýmist einn eða með bræðrum sínum. Hann nýtur þess að skemmta fólki.

Óskar hefur sungið í fjögur þúsund jarðarförum

Gamlir bílar og gömul bílnúmer eru honum hugleikinn, svo ekki sé talað um sönginn en hann hefur sungið í um fjögur þúsund jarðarförum. Hér erum við að tala um Álftagerðisbróðurinn Óskar Pétursson, sem Magnús Hlynur heimsótti í þætti sínum, „Mig langar að vita“ í hér á Stöð 2 í kvöld.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.