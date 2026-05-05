Innipúkar geti farið á „tryllt djamm“ í Austurbæjarbíói í annað sinn Lovísa Arnardóttir skrifar 5. maí 2026 22:03 Innipúkinn er í Reykjavík að vanda um verslunarmannahelgi. Aðsend FM Belfast, Emmsjé Gauti, Retro Stefson, Gugusar, Kusk & Óviti og Amor Vincit Omnia eru meðal listamanna sem koma fram á Innipúkanum sem verður í annað sinn haldin í Austurbæjarbíó um verslunarmannahelgina. Hátíðin er eins og áður þrír dagar. „Það er okkur mikil ánægja að snúa aftur í Austurbæjarbíó, sem hefur á undanförnum mánuðum tekið stakkaskiptum og fest sig í sessi sem ný miðstöð menningar og tónlistar í hjarta Reykjavíkur. Að halda Innipúkann í annað sinn í þessu endurbætta og glæsilega húsi gefur hátíðinni nýja vídd og leyfir Innipúkum landsins að fara á tryllt djamm um verslunarmannahelgina án þess að hafa áhyggjur af veðri eða vindum,“ segir Eldar Ástþórsson, elsti púki og einn skipuleggjenda. Á myndinni eru þeir Ásgeir, Steinþór Helgi og Eldar. Aðsend Í tilkynningu segir að hátíðin hafi lengi verið griðastaður þeirra sem kjósa malbik fremur en útileguna um verslunarmannahelgina. „Í ár ætlum við okkur enn stærri hluti og dagskráin endurspeglar fjölbreytni og kraft sem einkennir íslenska tónlistarsenu í dag. Partíbönd, danstónlist, rokk og ról mæta öll spennt, hress, þurr og pínu full,“ segir Eldar. „Það er gríðarleg ánægja innan herbúða Innipúkans með þessa fyrstu tilkynningu ársins. Við teflum fram risastórum nöfnum sem hafa lengi tryggt besta partý bæjarins, í bland við fersk og framúrskarandi nöfn úr íslensku grasrótinni. Þetta er aðeins byrjunin og við hlökkum mikið til að kynna enn fleiri listamenn á næstunni,“ segir Ásgeir Guðmundsson, frekjupúki og skipuleggjandi. Í tilkynningu kemur fram að fjölbreyttir viðburðir muni fara fram í kringum hátíðina sem verði tilkynntir síðar auk fleiri listamanna. Miðasalan er hafin á moment.is. Tónlist Tónleikar á Íslandi Verslunarmannahelgin Tengdar fréttir Menningarperlan aftur komin í sitt gamla horf Tónlistarmenn og gestir á Innipúkanum eru að sögn viðburðarhaldara hæstánægðir við aðstöðuna í Austurbæjarbíó sem er að mörgu leyti aftur farin að gegna sínu gamla hlutverki sem tónleika- og menningarhús. 3. ágúst 2025 18:38 Purrkur Pillnikk spilar á Innipúkanum Innipúkinn fer venju samkvæmt fram í Reykjavík um verslunarmannahelgina. Einvala lið tónlistarmanna kemur fram á hátíðinni, meðal annars Ragga Gísla og Hipsumhaps, Sigga Beinteins og Babies flokkurinn, Ásdís, Birnir, Bríet, Floni og Mugison. 25. júní 2025 21:09 Ragga Gísla og Hipsumhaps á Innipúkanum sem færir sig um set Ragga Gísla og Hipsumhapps snúa bökum saman og koma fram í sameiningu í fyrsta sinn á tónlistarhátíðinni Innipúkanum í Reykjavík um verslunarmannahelgina, 1. til 3. ágúst. Hátíðin flytur sig nú um set og verður haldinn í Austurbæjarbíó í stað Ingólfsstrætis þar sem hátíðin hefur verið haldin síðustu ár. 19. júní 2025 11:59 Innipúkinn farinn að taka á sig mynd Páll Óskar og Skrattar snúa bökum saman og koma í fram á tónlistarhátíðinni Innipúkanum um verslunarmannahelgina. Meðal annara listamanna sem eru tilkynnt til leiks í fyrstu dagskrártilkynningu hátíðarinnar eru Bjartar sveiflur, Ex.Girls, Hatari, Hipsumhaps, Inspector Spacetime, Lúpína, Una Torfa og Vök. 31. maí 2024 13:50 Mest lesið „Maður hefur verið í feluleik að lifa tvöföldu lífi“ Lífið „Agaleysið er algjört“ Lífið Þessi sigruðu Met Gala Tíska og hönnun Gráhærð og aldrei glæsilegri Lífið Glæsileg hæð í einu fallegasta húsi Hlíðanna Lífið Skráðu dótturina á spjöld sögunnar Lífið Netflix setti leikárið í Borgó í uppnám Menning Blómstrar á Ítalíu og venst skömmum innfæddra Lífið „Lítill verkalýðsprins synti í heiminn“ Lífið Lively og Baldoni náðu sáttum Lífið Fleiri fréttir Sigfús Pétursson Álftagerðisbróðir látinn Innipúkar geti farið á „tryllt djamm“ í Austurbæjarbíói í annað sinn Oddvitaáskorunin: Hefði viljað verja meiri tíma í tónlistina Blómstrar á Ítalíu og venst skömmum innfæddra Skráðu dótturina á spjöld sögunnar Gráhærð og aldrei glæsilegri Oddvitaáskorunin: Nína ekki eins miðaldra Mætti með sextán ára gamalt prump bróður síns „Agaleysið er algjört“ Glæsileg hæð í einu fallegasta húsi Hlíðanna Oddvitaáskorunin: Mistök að kenna hundinum á klukku „Lítill verkalýðsprins synti í heiminn“ „Maður hefur verið í feluleik að lifa tvöföldu lífi“ Lively og Baldoni náðu sáttum Bombur landsins fóru í bíó, bað og barre Sigga hefur starfað lengi á toppnum hjá IKEA en ákvað 54 ára að fara í nám Halli gat ekki hamið sig, braut reglurnar og kyssti Jenu Rúv-drottning selur hæð með sjávarútsýni Jökull, Goggi og Róbert Wessman í leikhúsi draumanna Stjörnulífið: Gugga og Mikael sjóðheit saman Skoðunarferð um nýja Landspítalann á HönnunarMars Oddvitaáskorunin: Ófeiminn að taka undir þegar Frelsið tekur að óma Fólk undraðist að þær héldu barni frá skjám fyrstu tvö árin „Hélt það væri ekki hægt að bjarga mér“ Krakkatía vikunnar: Kirkjur, Gljúfrasteinn og nornahár Guðmundur og Erna eru gift Mörg þúsund „glataðir ljósmyndarar“ sóttu um „Bíddu, þetta er satt. Ég er með átröskun“ Fögnuðu nýrri líkamsræktarstöð í Grímsbæ Fyrsta jarðarförin í Flatey í 69 ár varð undursamlegt ævintýri Sjá meira