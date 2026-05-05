Innipúkar geti farið á „tryllt djamm“ í Austur­bæjar­bíói í annað sinn

Lovísa Arnardóttir skrifar
Innipúkinn er í Reykjavík að vanda um verslunarmannahelgi.
FM Belfast, Emmsjé Gauti, Retro Stefson, Gugusar, Kusk & Óviti og Amor Vincit Omnia eru meðal listamanna sem koma fram á Innipúkanum sem verður í annað sinn haldin í Austurbæjarbíó um verslunarmannahelgina. Hátíðin er eins og áður þrír dagar.

„Það er okkur mikil ánægja að snúa aftur í Austurbæjarbíó, sem hefur á undanförnum mánuðum tekið stakkaskiptum og fest sig í sessi sem ný miðstöð menningar og tónlistar í hjarta Reykjavíkur. Að halda Innipúkann í annað sinn í þessu endurbætta og glæsilega húsi gefur hátíðinni nýja vídd og leyfir Innipúkum landsins að fara á tryllt djamm um verslunarmannahelgina án þess að hafa áhyggjur af veðri eða vindum,“ segir Eldar Ástþórsson, elsti púki og einn skipuleggjenda.

Í tilkynningu segir að hátíðin hafi lengi verið griðastaður þeirra sem kjósa malbik fremur en útileguna um verslunarmannahelgina.

„Í ár ætlum við okkur enn stærri hluti og dagskráin endurspeglar fjölbreytni og kraft sem einkennir íslenska tónlistarsenu í dag. Partíbönd, danstónlist, rokk og ról mæta öll spennt, hress, þurr og pínu full,“ segir Eldar.

„Það er gríðarleg ánægja innan herbúða Innipúkans með þessa fyrstu tilkynningu ársins. Við teflum fram risastórum nöfnum sem hafa lengi tryggt besta partý bæjarins, í bland við fersk og framúrskarandi nöfn úr íslensku grasrótinni. Þetta er aðeins byrjunin og við hlökkum mikið til að kynna enn fleiri listamenn á næstunni,“ segir Ásgeir Guðmundsson, frekjupúki og skipuleggjandi.

Í tilkynningu kemur fram að fjölbreyttir viðburðir muni fara fram í kringum hátíðina sem verði tilkynntir síðar auk fleiri listamanna. Miðasalan er hafin á moment.is.

