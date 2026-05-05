Talstöðinni í Kópavogi lokað: Enginn talmeinafræðingur tilbúinn til að taka við rekstrinum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. maí 2026 15:16 Signý Einarsdóttir er talmeinafræðingur á Talstöðinni í Kópavogi. Aðsend Talstöðinni í Kópavogi, þjálfunarstofu talmeinafræðinga, verður skellt í lás í lok mánaðar eftir að hafa þjónustað börn í aldarfjórðung. Allir starfsmennirnir eru komnir á aldur en enginn hefur verið til í að taka við rekstrinum. Signý Einarsdóttir er ein fjögurra talmeinafræðinga sem láta af störfum um mánaðamótin sökum aldurs. „Við erum allar að hætta um mánaðamótin og við höfum verið að draga lappirnar með það að loka því við vorum að vonast til þess að það tækju við nýir talmeinafræðingar,“ segir Signý í samtali við fréttastofu. „Við erum búnar að vera að auglýsa og reyna að fá yngra fólk eða nýtt fólk inn en það er enginn áhugi á því. Þá spyrjum við okkur þar sem það er þessi rosalega þörf.“ Í fréttatilkynningu frá Signýju, Grétu Pálsdóttur, Sigríði Ísleifsdóttur og Stellu Hermannsdóttur, tailmeinafræðingunum á Talstöðinni, segir að fimm þúsund börn bíði í allt að fjögur ár eftir því að komast að hjá talmeinafræðingi. „Þetta máltökuskeið kemur ekki aftur og fái þau ekki aðstoð þá getur það haft óafturkræfar afleiðingar fyrir þau í námi og starfi seinna meir á lífsleiðinni. Þetta eru börn og ungmenni í veikri stöðu með málþroskaröskun, framburðarörðugleika, hljóðkerfisröskun, stam, einhverfu, þroskaskerðingu og svona mætti lengi telja,“ segja talmeinafræðingarnir. Signý segir að það sé stór hópur sem fái þjónustuna á Talstöðinni sem nú þurfi að leita annað. Hún viti af fleiri stofum sem hyggjast loka á næstunni. „Þetta er grafalvarleg staða og við höfum miklar áhyggjur af þessu,“ segir Signý. „Skandall“ Töluvert hefur verið fjallað um langa biðlista hjá talmeinafræðingum landsins. Talmeinafræðingar Talstöðvarinnar segja að frá árinu 2012 hafi allmargar nefndir og starfshópar verið skipaðar á vegum stjórnvalda til að móta stefnu um skipan talmeinaþjónustu á Íslandi. „Iðulega án aðkomu fulltrúa stéttarinnar. Þetta mikla nefndastarf hefur ekki enn skilað árangri í bættri þjónustu við börn eða aðra skjólstæðinga. Það hefur miklu frekar valdið óvissu um framtíð stéttarinnar. Okkur grunar að stéttarsystkini okkar haldi að sér höndum og hiki við að sinna stofurekstri sem yrði ef til vill kolvarpað með nýrri reglugerð eða öðrum aðgerðum sem stjórnvöld teldu sér henta,“ segja þær. Þær gagnrýna einnig að Sjúkratryggingar Íslands hafi ekki gert samning við talmeinafræðinga síðan árið 2017. „Það er náttúrulega algjör skandall að Sjúkratryggingarnar hafi ekki samið við okkur eins og aðrar sambærilegar stéttir eins og sjúkraþjálfara og sérfræðilækna,“ segir Signý. „Hvernig í ósköpunum stendur á því?“ Stjórnvöld bíði eftir því að biðlistar hverfi Þær gagnrýna einnig blandaða kerfið, sem snýr að verkaskiptingu talmeinafræðinga sem starfa hjá sveitarfélögum og þeirra sem starfa á stofum. „Það kerfi er að sjálfsögðu ekki gallalaust frekar en önnur slík, en okkur finnst eðlilegt að blandaða kerfið verði styrkt og betrumbætt í samvinnu við talmeinafræðinga í stað þess að rústa því.“ Signý útskýrir að börn sem ná ákveðnum viðmiðum fái aðstoð í leik- og grunnskólum en þau sem falla undir viðmiðin þurfi að leita til að mynda til Talstöðvarinnar. Þær telja að kerfið sé annar þáttur í því af hverju talmeinafræðingar forðist stofureksturinn. Í tilkynningunni krefjast þær svara frá stjórnvöldum þar sem ef talmeinafræðingar flæmast úr stéttinni geti það haft afar alvarlegar afleiðingar. Þær spyrja hvort stjórnvöld ætli að aðhafast eitthvað eða bíða eftir því að biðlistarnir hverfi þegar þjónustan stendur ekki lengur til boða. 