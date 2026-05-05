Allt í blússandi botni í Bolungarvík þrátt fyrir lokun Kjörbúðarinnar Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 5. maí 2026 11:34 Bæjarstjórinn í Bolungarvík segir bæjarbúa svekkta yfir þeim fréttum að matvöruverslun bæjarins sem hefur verið rekin undir merkum Kjörbúðarinnar sé að loka í þessum mánuði. Bæjarstjórinn, Jón Páll Hreinsson, segir að fólk sé aldrei sátt við það þegar þjónustan skerðist. Hann segir bæjarbúa vera vana slíku þó að yfirleitt hafi það verið stofnanir á vegum ríkisins sem hafi verið að hverfa á braut. „Það er í þessu eins og verið hefur í gegnum tíðina, að ég hef engar áhyggjur af Bolvíkingum. Við erum einstaklega flink í að bjarga okkur," segir Jón Páll. „Það vill svo til að það er önnur búð hér í bæ, Bjarnabúð, og ég talaði í morgun við hana Stefaníu sem er bara mjög bjartsýn. Þau hjónin hafa þjónustað Bolvíkinga í áratugi og munu gera það áfram þannig að það er ekki svo að það muni ekki fást mjólk, eða brauð, eða jógúrt frá Örnu hér í bænum." Jón Páll segir að þvert á móti sé blússandi gangur atvinnulífinu í Bolungarvík og mikil stemmning. „Laxeldið hefur verið að byggjast upp, mjólkurvinnslan Arna er gríðarlega sterk og fiskvinnslan Jakob Valgeir hefur verið að fjárfesta og efla sína starfsemi, og núna er strandveiðin að hefjast þannig að það er allt í hvínandi botni í Bolungarvík." Bæjarstjórinn segir þó vissulega leiðinlegt að sjá þegar stór fyrirtæki hafi ekki trúa á rekstri á landsbyggðinni. „Ég velti fyrir mér hver sé stefna stærri fyrirtækja þegar þau gefast upp á landsbyggðinni, ég er ekki viss um að það sé góð stefna til framtíðar," segir Jón Páll Hreinsson bæjarstjóri í Bolungarvík. Bolungarvík Tengdar fréttir Kjörbúðinni lokað og ein verslun eftir í bænum Kjörbúðin í Bolungarvík lokar um miðjan mánuðinn. Framkvæmdastjóri segir ákvörðunina tekna eftir ítarlega skoðun en búðin hafði verið rekin með tapi í lengri tíma. 4. maí 2026 18:38