Erla Björg ráðin menningarritstjóri Rúv Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. maí 2026 10:51 Erla Björg var ristjóri fréttastofu Sýnar. Vísir/Anton Brink Erla Björg Gunnarsdóttir hefur verið ráðin menningarritstjóri Rúv. Erla lét af störfum sem ritstjóri fréttastofu Sýnar fyrr á árinu. Alls sóttu 48 um starfið og má sjá lista umsækjenda að neðan. Erla Björg hefur sinnt fjölbreyttum störfum í fjölmiðlum undanfarin ár. Hún tók til starfa hjá fréttastofu Sýnar, þá 365, árið 2014. Erla Björg er með meistaragráðu í menningar- og fagurfræði frá Háskólanum í Árósum og BA-gráðu í stjórnmála- og bókmenntafræði frá Háskóla Íslands. Alls bárust 48 umsóknir um starfið en hlutverk menningarritstjóra Rúv er að leiða alla vinnu menningarefnis þvert á miðla og miðlunarleiðir og bera ábyrgð á ritstjórn menningarvefs Rúv. „Við erum spennt að fá Erlu Björg til liðs við okkur til að leiða menningarumfjöllun RÚV. Hún hefur mikla og langa reynslu af ritstjórn og blaða- og fréttamennsku og eins góða þekkingu á íslensku menningarlífi. Menningarritstjóri mun gegna lykilhlutverki í mótun menningarumfjöllunar þvert á miðla RÚV til framtíðar og því ljóst að mikill akkur er í aðkomu Erlu Bjargar að því stefnumótunarstarfi sem framundan er," segir Fanney Birna Jónsdóttir, dagskrárstjóri Rásar 1, í tilkynningu. Þær Erla Björg störfuðu saman á fréttastofu 365 miðla á sínum tíma. Hún hittir fyrir kunnugleg andlit frá stjórnendatíð sinni hjá Sýn en Eva Georgsdóttir og Þóra Björg Clausen ráða ríkjum á dagskrárdeild sjónvarps. Listi umsækjenda er hér að neðan. Þessi sóttu um starfið: Anna Gunndís Guðmundsdóttir Arnaldur Grétarsson Arnar Eggert Thoroddsen Atli Bollason Áslaug Guðrúnardóttir Birta Ösp Rósinberg Harðardóttir Björn Kristinsson Bryndís Hinriksdóttir Brynhildur Björnsdóttir Dagmar Öder Einarsdóttir Dagur Gunnarsson Edda Þöll Kentish Elinóra Guðmundsdóttir Erla Björg Gunnarsdóttir Gregory Cattaneo Gréta Sigríður Einarsdóttir Guðmundur Pálsson Gúníta Ivetudóttir Zune Hanna Björg Jónsdóttir Hermann Stefánsson Hrafnhildur Emma Björnsdóttir Írena Rut Jónsdóttir Jana Björg Þorvaldsdóttir Jenný Rut Guðrúnardóttir Jóhann Lind Ringsted Jóhannes Bjarki Bjarkason Margrét Marteinsdóttir María Sigríður Halldórsdóttir Marta Goðadóttir Melanie Jeane Adams Paraskevi Kyriakidou Pétur Magnús Sigurðsson Rósa Margrét Tryggvadóttir Sahara Rós Blandon Sandra Clausen Sigurlaug Sara Gunnarsdóttir Sjöfn Asare Hauksdóttir Svava Marín Óskarsdóttir Tania Zarak Quintana Tómas Ævar Ólafsson Úlfur Kolka Vera Sölvadóttir Victoria Snærós Bakshina Vignir Rafn Valþórsson Þóra Karítas Árnadóttir Þórdís Jóhanna Lareau Ríkisútvarpið Vistaskipti Sýn Fjölmiðlar