Erla Björg ráðin menningarritstjóri Rúv

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Erla Björg var ristjóri fréttastofu Sýnar. Vísir/Anton Brink

Erla Björg Gunnarsdóttir hefur verið ráðin menningarritstjóri Rúv. Erla lét af störfum sem ritstjóri fréttastofu Sýnar fyrr á árinu. Alls sóttu 48 um starfið og má sjá lista umsækjenda að neðan.

Erla Björg hefur sinnt fjölbreyttum störfum í fjölmiðlum undanfarin ár. Hún tók til starfa hjá fréttastofu Sýnar, þá 365, árið 2014. Erla Björg er með meistaragráðu í menningar- og fagurfræði frá Háskólanum í Árósum og BA-gráðu í stjórnmála- og bókmenntafræði frá Háskóla Íslands.

Alls bárust 48 umsóknir um starfið en hlutverk menningarritstjóra Rúv er að leiða alla vinnu menningarefnis þvert á miðla og miðlunarleiðir og bera ábyrgð á ritstjórn menningarvefs Rúv.

„Við erum spennt að fá Erlu Björg til liðs við okkur til að leiða menningarumfjöllun RÚV. Hún hefur mikla og langa reynslu af ritstjórn og blaða- og fréttamennsku og eins góða þekkingu á íslensku menningarlífi. Menningarritstjóri mun gegna lykilhlutverki í mótun menningarumfjöllunar þvert á miðla RÚV til framtíðar og því ljóst að mikill akkur er í aðkomu Erlu Bjargar að því stefnumótunarstarfi sem framundan er,“ segir Fanney Birna Jónsdóttir, dagskrárstjóri Rásar 1, í tilkynningu.

Þær Erla Björg störfuðu saman á fréttastofu 365 miðla á sínum tíma. Hún hittir fyrir kunnugleg andlit frá stjórnendatíð sinni hjá Sýn en Eva Georgsdóttir og Þóra Björg Clausen ráða ríkjum á dagskrárdeild sjónvarps.

Listi umsækjenda er hér að neðan.

Þessi sóttu um starfið:

Anna Gunndís Guðmundsdóttir

Arnaldur Grétarsson

Arnar Eggert Thoroddsen

Atli Bollason

Áslaug Guðrúnardóttir

Birta Ösp Rósinberg Harðardóttir

Björn Kristinsson

Bryndís Hinriksdóttir

Brynhildur Björnsdóttir

Dagmar Öder Einarsdóttir

Dagur Gunnarsson

Edda Þöll Kentish

Elinóra Guðmundsdóttir

Erla Björg Gunnarsdóttir

Gregory Cattaneo

Gréta Sigríður Einarsdóttir

Guðmundur Pálsson

Gúníta Ivetudóttir Zune

Hanna Björg Jónsdóttir

Hermann Stefánsson

Hrafnhildur Emma Björnsdóttir

Írena Rut Jónsdóttir

Jana Björg Þorvaldsdóttir

Jenný Rut Guðrúnardóttir

Jóhann Lind Ringsted

Jóhannes Bjarki Bjarkason

Margrét Marteinsdóttir

María Sigríður Halldórsdóttir

Marta Goðadóttir

Melanie Jeane Adams

Paraskevi Kyriakidou

Pétur Magnús Sigurðsson

Rósa Margrét Tryggvadóttir

Sahara Rós Blandon

Sandra Clausen

Sigurlaug Sara Gunnarsdóttir

Sjöfn Asare Hauksdóttir

Svava Marín Óskarsdóttir

Tania Zarak Quintana

Tómas Ævar Ólafsson

Úlfur Kolka

Vera Sölvadóttir

Victoria Snærós Bakshina

Vignir Rafn Valþórsson

Þóra Karítas Árnadóttir

Þórdís Jóhanna Lareau

