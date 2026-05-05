Skráðu dótturina á spjöld sögunnar

Sigurður Ingvarsson leikari og Alma Finnbogadóttir, sérfræðingur í samfélagsmiðlum hjá Pipar/TBWA, hafa skírt dóttur sína og fékk hún nafnið Vitja. Stúlkan er sú fyrsta til að bera nafnið hérlendis.
Vísir greindi frá því í desember að Sigurður og Alma ættu von á barni þegar vinir þeirra héldu steypiboð fyrir þau og akkúrat tveimur mánuðum síðar kom stúlka í heiminn, 3. febrúar 2026.
Sumardaginn fyrsta hélt parið skírnarveislu fyrir stúlkuna og fékk hún einstakt nafn.
„Vitja Sigurðardóttir fékk nafnið sitt á fyrsta degi sumars 🌸🌺💐 við erum svo spennt fyrir lífinu með henni,“ skrifaði parið í færslu á Instagram í síðustu viku.
Samkvæmt Íslendingabók hefur enginn borið nafnið Vitja og foreldrarnir því beinlínis að skrá stúlkuna á spjöld sögunnar. Hið ekki ósvipaða nafn Viðja, sem er jafnframt nafn runna af víðisætt, er öllu algengara og hafa 68 konur borið það sem fyrsta eða annað nafn hérlendis.
Siggi og Alma hafa verið par í rúm fimm ár og búa saman í Vesturbænum. Þau bjuggu um stund saman í New York, þar sem Alma stundaði nám við listaháskólann Parsons.