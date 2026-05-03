Akureyringar vilja sjá meira gert fyrir fjölskyldufólk og að hlúð sé betur að atvinnurekendum. Þá vilja þeir líka íþróttahús fyrir Þórsara. Í Fjallabyggð eru atvinnumál ofarlega í huga íbúa en einnig samgöngumál. Berghildur Erla fréttamaður ræddi við íbúa í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.
Mars Þurý Lúðvíks segir bæinn hafa lagt mikla áherslu á að þjónusta ferðamenn, sem sé skiljanlegt, en að í miðbænum sé óskipulag. BSO eigi að víkja fyrir háhýsum og þá sé verið að þrengja að í miðbænum. Það sé verið að ýta fyrirtækjum og þjónustu úr miðbænum og það megi gera meira til að koma í veg fyrir það.
Dagrún Larsen Þórisdóttir vill sjá meira gert fyrir fjölskyldufólk á Akureyri, og það áður en bærinn tekur að sér fólk sem kemur annars staðar frá.
Björn Halldór Sveinsson nefnir íþróttahús fyrir Þór. Það sé búið að bíða eftir því í mörg ár. Íþróttastarfið sé í mörgum húsum og því fylgi mikið skutl fyrir foreldra og forráðamenn.
„Við verðum aldrei íþróttafélag nema allir séu á sama stað,“ segir hann.
Stefanía Sigurðardóttir íbúi segir að hlúa megi betur að atvinnurekendum í bænum og nefnir sem dæmi fasteignagjöld sem hún vill að verði lækkuð. Þá segir hún að betur þurfi að huga að dagmömmumálum.
Í Fjallabyggð segir Anna María Elíasdóttir atvinnumálin efst á baugi.
„Ef þú hefur ekki atvinnu, ef ekkert er að gerast í atvinnumálum, þá er rosalega lítið fyrir fólk að gera,“ segir hún og að atvinnumálin séu skrítin núna. Sáralítið eftir af sjávarútvegi og fiskvinnslan lítil.
Svava Jóhannsdóttir tekur undir það og segir vanta fjölbreyttari atvinnutækifæri. Eitt sinn hafi fimm skuttogarar landað í Ólafsfirði en nú landi enginn.
Jón Ingvar í Ólafsfirði segir það sama og það vanti einstaklingsframtak.
Sigrún Stella Jónsdóttir í Ólafsfirði nefnir sömuleiðis menntamál.
Stefán Stefánsson, íbúi á Siglufirði, segir mikilvægt að fá göng úr Fljótum og í fjörðinn. Hanna Sigríður Ásgeirs, íbúi á Siglufirði, segir mikilvægast að innviðir séu traustir fyrir þau sem búa þar og vilja og að það sé þörf á ábyrgri stjórnsýslu. Þá skipti samgöngumálin líka máli.