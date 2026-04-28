Stjórnvöld hyggjast framlengja samning um áætlunarflug milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur og verður flugferðum fjölgað í tvær á dag. Þetta er hluti af aðgerðum til að bregðast við erfiðri stöðu í samgöngumálum Eyjamanna en um svipað leyti felldi fyrirtæki niður bátsferðir sem fyrirhugaðar voru næstu helgi.
Nokkuð hefur verið fjallað um ástand samgöngumála á svæðinu en ferjan Herjólfur hefur glímt við bilun og á sama tíma þurft að fara lengri leið til Þorlákshafnar vegna slæms ástands í Landeyjahöfn.
Fyrirtækið Ribsafari tilkynnti í dag að ekki verði boðið upp á ferðir milli lands og Eyja um helgina í tengslum við utanvegahlaupið Puffin Run sem dregur fólk gjarnan víða að. Stjórnvöld vonast til að Landeyjahöfn verði opnuð á ný í næstu viku, með þeim fyrirvara að öldu- og veðurspár gangi eftir.
Tvær flugferðir verða farnar milli Reykjavíkur og Eyja alla daga vikunnar frá og með fimmtudeginum 30. apríl, að því er fram kemur í tilkynningu frá innviðaráðuneytinu.
„Til lengri tíma er búist við miklum úrbótum í rekstri hafnarinnar næsta haust þegar belgíski verktakinn Jan de Nul tekur við dýpkun, með mun öflugri búnaði og viðbragði en nú þekkist,“ segir í tilkynningunni. Of grunnt hefur verið í Landeyjahöfn og hafa óhagstæð veðurskilyrði torveldað dýpkun. Hefur hún verið lokuð frá því í janúar.
Á sama tíma er unnið að því að gera Herjólf III haffæran og er vonast til að skipið verði tilbúið 5. maí, að sögn innviðaráðuneytisins. Það geti þá verið varaskip fyrir Herjólf IV sem hefur siglt á skertum afköstum síðustu vikur vegna bilunar.
Ribsafari segir að ástæðan fyrir því að fallið hafi verið frá bátsferðum um helgina sé sú að þegar verið var að hífa bátinn á flot kom í ljós að viðgerð sem gerð var á botnloka væri ófullnægjandi.
„Báturinn var því hífður upp aftur og viðgerð lýkur ekki fyrir helgina. Þó svo að viðgerðin kláraðist fyrir helgi er enginn veðurgluggi til að setja hann á flot,“ segir í færslu á Facebook-síðu fyrirtækisins. Stjórnendur taki enga áhættu þegar kemur að öryggi farþega sinna.
