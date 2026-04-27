Frönsk kona hefur verið ákærð fyrir að hafa myrt dóttur sína á Edition hótelinu síðasta sumar í samverknaði við eiginmann sinn. Við fjöllum um málið í fréttatímanum.
Forsætisráðherra sat fyrir svörum á fundi utanríkismálanefndar Alþingis í morgun þar sem tekist var á um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild Íslands að ESB. Við ræðum við þingmenn í beinni útsendingu frá Alþingi.
Fyrrverandi borgarstjóri segir meirihlutann hafa klúðrað fjármálum borgarinnar. Rekstur A-hlutans var neikvæður um rúmlega fimm milljarða. Borgarstjóri svarar fyrir málið í beinni útsendingu í myndveri.
Þá fylgjumst við með sprungufyllingum í Grindavík, fjöllum um umdeilda bifreiðastöð á Akureyri og kíkjum í sumarbúðir fyrir fötluð börn í Reykjadal þar sem söfnun fer fram.
Fulltrúar á fréttastofunni hafa undanfarið verið á ferð og flugi um landið og tekið hús á frambjóðendum fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Í Ísland í dag verðum við á Norðurlandi og ræðum áherslumál og átakalínur. Þátturinn er sá fyrsti af fjórum sem sýndir verða fyrir kosningarnar.