Harm­leikurinn á Edition og um­deild bifreiðarstöð

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.
Frönsk kona hefur verið ákærð fyrir að hafa myrt dóttur sína á Edition hótelinu síðasta sumar í samverknaði við eiginmann sinn. Við fjöllum um málið í fréttatímanum.

Forsætisráðherra sat fyrir svörum á fundi utanríkismálanefndar Alþingis í morgun þar sem tekist var á um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild Íslands að ESB. Við ræðum við þingmenn í beinni útsendingu frá Alþingi.

Fyrrverandi borgarstjóri segir meirihlutann hafa klúðrað fjármálum borgarinnar. Rekstur A-hlutans var neikvæður um rúmlega fimm milljarða. Borgarstjóri svarar fyrir málið í beinni útsendingu í myndveri.

Þá fylgjumst við með sprungufyllingum í Grindavík, fjöllum um umdeilda bifreiðastöð á Akureyri og kíkjum í sumarbúðir fyrir fötluð börn í Reykjadal þar sem söfnun fer fram.

Fulltrúar á fréttastofunni hafa undanfarið verið á ferð og flugi um landið og tekið hús á frambjóðendum fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Í Ísland í dag verðum við á Norðurlandi og ræðum áherslumál og átakalínur. Þátturinn er sá fyrsti af fjórum sem sýndir verða fyrir kosningarnar.

