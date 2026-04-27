Lífið

Jónas upp­lifði pot Ás­dísar ekki sem á­rás

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Jónas Már Torfason, oddviti Samfylkginarinnar í Kópavogi, tók ekki eftir neinu þegar Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins, reyndi að endurheimta orðið með því að pota í hann.
„Ég upp­lifði þetta pot ekki sem mikla árás,“ segir Jónas Már Torfa­son, odd­viti Sam­fylkingarinnar í Kópa­vogi, sem tók ekki eftir því þegar Ás­dís Kristjáns­dóttir, bæjar­stjóri og odd­viti Sjálf­stæðis­flokks, ýtti tvisvar við honum þegar þau tókust á um orðið í heitum um­ræðum á Sprengi­sandi í gær.

Ás­dís og Jónas mættust í miklum sóknar­ham á Sprengi­sandi Bylgjunnar í gær­morgun og Vísir greindi frá því að pólitísku átökin hefðu nánast orðið líkam­leg þegar Ás­dís ýtti tvisvar við Jónasi þegar hann freistaðist til að ná af henni orðinu með frammí­gripi.

„Það er oft tekist á í pólitík og þannig á það að vera. Ég upp­lifði þetta pot ekki sem mikla árás, tók raunar ekki eftir því í viðtalinu, og get full­vissað fólk um að ég er alveg ómeiddur,“ skrifaði Jónas á laufléttum nótum þegar hann deildi frétt Vísis á Face­book í morgun.

Þótt Jónas slái meinlausu pólitísku potinu upp í grín mælir hann hikæaust og í fullri alvöru með því að með hlustun á viðtalið sem hann lýsir sem líf­legum rökræðum hans og bæjar­stjórans.

Odd­vitar flokkanna tveggja, sem mælast stærstir í Kópa­vogi, deildu um árs­reikning bæjarins, vel­ferðar- og leikskólamál en hasarinn náði há­marki þegar Ás­dís sneri sér að því sem hún telur sitjandi meiri­hluta til tekna við rekstur bæjarins.

Jónas gat ekki setið þegjandi undir þeirri ræðu og greip fram í fyrir henni þegar hann sagði Ás­dísi segja ósatt. Henni var þá svo nóg boðið að hún reyndi að endur­heimta orðið með því að pota í tví­gang í hand­legg Jónasar, sem að eigin sögn tók ekki eftir neinu.

„Mér finnst þetta svo vondur ávani hjá Jónasi. Hann grípur alltaf fram í fyrir mér. Ég leyfi þér að tala, leyfð þú þá mér að tala,“ sagði hún og þátta­stjórnandinn, Kristján Kristjáns­son, benti Jónasi á að hann myndi fá tækifæri til að svara.

Augnablikið umtalaða má sjá að neðan.

Kópavogur Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samfylkingin Sjálfstæðisflokkurinn Sprengisandur


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.