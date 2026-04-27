Jónas upplifði pot Ásdísar ekki sem árás Þórarinn Þórarinsson skrifar 27. apríl 2026 10:34 Jónas Már Torfason, oddviti Samfylkginarinnar í Kópavogi, tók ekki eftir neinu þegar Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins, reyndi að endurheimta orðið með því að pota í hann. Skjáskot „Ég upplifði þetta pot ekki sem mikla árás," segir Jónas Már Torfason, oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi, sem tók ekki eftir því þegar Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokks, ýtti tvisvar við honum þegar þau tókust á um orðið í heitum umræðum á Sprengisandi í gær. Ásdís og Jónas mættust í miklum sóknarham á Sprengisandi Bylgjunnar í gærmorgun og Vísir greindi frá því að pólitísku átökin hefðu nánast orðið líkamleg þegar Ásdís ýtti tvisvar við Jónasi þegar hann freistaðist til að ná af henni orðinu með frammígripi.„Það er oft tekist á í pólitík og þannig á það að vera. Ég upplifði þetta pot ekki sem mikla árás, tók raunar ekki eftir því í viðtalinu, og get fullvissað fólk um að ég er alveg ómeiddur," skrifaði Jónas á laufléttum nótum þegar hann deildi frétt Vísis á Facebook í morgun. Þótt Jónas slái meinlausu pólitísku potinu upp í grín mælir hann hikæaust og í fullri alvöru með því að með hlustun á viðtalið sem hann lýsir sem líflegum rökræðum hans og bæjarstjórans. Oddvitar flokkanna tveggja, sem mælast stærstir í Kópavogi, deildu um ársreikning bæjarins, velferðar- og leikskólamál en hasarinn náði hámarki þegar Ásdís sneri sér að því sem hún telur sitjandi meirihluta til tekna við rekstur bæjarins. Jónas gat ekki setið þegjandi undir þeirri ræðu og greip fram í fyrir henni þegar hann sagði Ásdísi segja ósatt. Henni var þá svo nóg boðið að hún reyndi að endurheimta orðið með því að pota í tvígang í handlegg Jónasar, sem að eigin sögn tók ekki eftir neinu.„Mér finnst þetta svo vondur ávani hjá Jónasi. Hann grípur alltaf fram í fyrir mér. Ég leyfi þér að tala, leyfð þú þá mér að tala," sagði hún og þáttastjórnandinn, Kristján Kristjánsson, benti Jónasi á að hann myndi fá tækifæri til að svara. Augnablikið umtalaða má sjá að neðan. Kópavogur Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samfylkingin Sjálfstæðisflokkurinn Sprengisandur