Valdimar Örnólfsson, íþróttafrömuður og skíðakappi, lést á Hrafnistu Sléttuvegi mánudaginn 20. apríl, 94 ára að aldri. Með honum er genginn einn af atkvæðamestu íþróttafrömuðum síðustu aldar.
Hann varð landsþekktur þegar hann stjórnaði og kenndi leikfimi í Ríkisútvarpinu á árunum 1957-82 og ekki síður fyrir frumkvöðlastarf í íþróttum. Fáir hafa stuðlað meira að framgangi skíðaíþróttarinnar á Íslandi. Hann, ásamt félögum sínum, stofnaði og stjórnaði Skíðaskólanum í Kerlingarfjöllum frá 1961 til aldamóta 2000 þegar loka þurfti skólanum vegna snjóleysis. Skíðaskólinn laðaði til sín tugi þúsunda Íslendinga sem nutu þess að skíða að sumri til á hálendinu á daginn og syngja saman á víðfrægum kvöldvökum.
Að neðan má heyra sögustund með Valdimari í Kerlingarfjöllum í seinni tíð.
Valdimar Örnólfsson fæddist á Suðureyri í Súgandafirði 9. febrúar 1932. Foreldrar hans voru Örnólfur Valdimarsson kaupmaður og útgerðarmaður og Ragnildur Kristbjörg Þorvarðardóttir kennari og húsmóðir. Valdimar kvæntist 19. mars 1963 Kristínu Jónasdóttur f. 24. apríl 1933, fyrrverandi flugfreyju og forstöðumanni hjá Reykjavíkurborg. Kristín lést 17. júní. 2019. Þau eignuðust þrjá syni, Jónas orkuverkfræðing og leiðsögumann fæddur árið 1963, Örnólf fæddur árið 1964 bæklunarlækni og Kristján bæklunarlækni í Bodö í Noregi, fæddur árið 1967.
Valdimar og Kristín eignuðust níu barnabörn og tvö barnabarnabörn.
Valdimar lauk stúdentsprófi frá MR 1953, íþróttakennaraprófi frá Íþróttakennaraskólanum á Laugarvatni 1954, íþróttafræðiprófi frá Íþróttaháskólanum í Köln 1956, prófi í frönsku og frönskum bókmenntum frá Háskólanum í Grenoble í Frakklandi 1957.
Hann var íþróttakennari við MR 1957-67 og kenndi frönsku við sama skóla 1958-72. Hann var íþróttastjóri Háskóla Íslands frá 1967 og þar til hann fór á eftirlaun.
Valdimar lék Harald í Skugga-Sveini í Þjóðleikhúsinu 1961-62, lærði söng hjá Sigurði F. Demetz 1958-61, var einn af stofnendum Söngsveitarinnar Filharmoníu, söng í MR kvartettinum, Stúdentakórnum og söng um áratugaskeið með Karlakórnum Fóstbræðrum og síðar með Gömlum Fóstbræðrum.
Valdimar var formaður Íþróttakennarafélags Íslands 1957-58, formaður Íþróttanefndar ríkisins 1971-91, var stofnandi og fyrsti formaður Fimleikasambands Íslands 1968-70 og var fyrsti formaður Ólympíuakademíunnar 1987-97.
Valdimar var Íslandsmeistari á skíðum 1952 og í frjálsum íþróttum 1953. Hann tók þátt í fjölda stúdentamóta erlendis, var Frakklandsmeistari stúdenta á skíðum 1957 og í þriðja sæti í stórsvigi á heimsmeistaramóti stúdenta í Zakopane í Póllandi 1958. Hann var fánaberi í ólympíuliði Íslands í alpagreinum í Cortina á Ítalíu 1956 og var þjálfari, fánaberi og fararstjóri á Ólympíuleikunum í Innsbruck 1964.
Valdimar er heiðursfélagi ÍSÍ og FSÍ, og hefur m.a. hlotið riddarakross Fálkaorðunnar.
Útför Valdimars fer fram frá Hallgrímskirkju mánudaginn 11. maí.