Undirbúningur er hafinn að lagningu nýs sæstrengs sem mun liggja milli suðurhluta Íslands og Skotlands. Áætlað er að hann verði tekinn í gagnið 2030. Hann verður nefndur í höfuðið á Auði djúpúðgu.
Fyrirtækið Farice, sem á og rekur sæstrengina FARICE-1, DANICE og ÍRIS, stendur að lagningunni. Sá fyrstnefndi, FARICE-1 er elsti strengur fyrirtækisins og fyrirhugað er að hinn nýi taki við a honum.
Strengurnn hýtur nafnið AUÐUR og vísa það til landnámskonunnar Auðar djúpúðgu Ketilsdóttur sem nam land í Dölunum og var ættmóðir Laxdæla. Sonur hennar, Þorsteinn rauður, var konungur Skota um skamma tíð uns þeir gerðu uppreisn gegn honum og drápu hann á Katanesi. Auður djúpúðga fór þá til Íslands þar sem bróðir hennar bjó og systir.
Gert er ráð fyrir að nýr afhendingarstaður verði þróaður í Glasgow eða Edinborg. Þaðan liggja öflugar tengingar til helstu fjarskiptamiðstöðva Evrópu, þar á meðal London, Dublin, Amsterdam og Norðurlanda.
Í tilkynningu frá Farice segir að með þessu stækki net fyrirtækisins verulega og umferðartími milli Íslands og helstu fjarskiptamiðstöðva Evrópu styttist.
Sjávarbotnskönnun vegna lagningar strengsins er fyrirhuguð sumarið 2027. Gangi áætlanir eftir verður hann tekinn í notkun árið 2030. Farice stefnir að því að fjármagna verkefnið án aðkomu ríkissjóðs.