Lífið

Glæsi­legar í Gamla Bíói

Freyja Þórisdóttir skrifar
Arnór Trausti

Nítján stúlkur kepptust í vikunni um titilinn Ungfrú Ísland í Gamla bíói. Þær gengu meðal annars um á sundfötunum og svöruðu spurningum um málefni líðandi stundar sem og um málefni sem brenna á þeim. Keppnin einkenndist af glamúr, glimmeri og glæsilegheitum.

Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir stóð uppi sem sigurvegari og hlaut titilinn Ungfrú Ísland 2026 en þessi 26 ára söngkona, kennari og leikkona er af mörgum þekkt sem Sigga Ózk.

Henni er svo sannarlega margt til lista lagt og hefur hún hefur fylgt í fótspor föður síns, Hrafnkels Pálmarssonar úr hljómsveitinni Í svörtum fötum, og gefið út lög. Þá keppti hún í Söngvakeppni sjónvarpsins árið 2023 með lagið Gleyma þér og dansa og aftur árið 2024 með lagið Um allan alheiminn.

Móður Siggu, Elínu Maríu Björnsdóttur, þekkja margir úr Brúðkaupsþættinum Já sem sýndir voru á Skjá Einum fyrir rúmum tveimur áratugum. Þau fjölskyldan hafa lengst af búið í Garðabænum og Sigga, ásamt systur sinni Tinnu, var fjallkona bæjarins árið 2022.

Guðrún Eva Hauksdóttir, sem var í öðru sæti í keppninni um Ungfrú Ísland 2025, kom í stað Helenu Hafþórsdóttur O'Connor og krýndi arftaka í lok kvölds. Helena, sem vann keppnina 2025, og fegurðardrottningin Kristín Anna Jónasdóttir, sem bar titilinn Miss Cosmo Iceland 2025, sögðu báðar skilið við samtökin Ungfrú Ísland í vetur.

En sem fyrr segir var keppnin stærri en nokkru sinni fyrr og myndaveislu frá kvöldinu má sjá hér að neðan.

Stelpurnar stigu trylltan dans með Guðrúnu Evu fyrir miðju, atriðið var í upphafi kvölds og setti tóninn fyrir restina af keppninni.Arnór Trausti
Eva Ruža Miljević var kynnir kvöldsins en hún féll vel í hópinn og hélt uppi frábærri stemningu allt kvöldið.Arnór Trausti
Ungfrú Grafarvogur, Guðlaug Birta, og Ungfrú Esja, Aníta Mist, voru meðal þeirra sem voru prýddar fjölda borða í lok kvölds.Arnór Trausti
Eva Ruza reytti af sér brandarana. Fyrir aftan hana standa stelpurnar sem höfnuðu í efstu fimm sætunum.Arnór Trausti
Sigurvegarar síðustu ára dönsuðu „kórónukónga“ með Siggu í fararbroddi!Arnór Trausti
Rós var bætt í hnappagatið á kjólnum hennar Siggu um leið og hún var krýnd.Arnór Trausti
Ungfrú Njarðvík, Nadía Líf, var valin vinsælasta stúlkan af hinum keppendunum en Hrafnhildur Haraldsdóttir, sem varð Ungfrú Ísland árið 2022, aðeins átján ára gömul, færði henni borðann.Arnór Trausti
Klara og Patr!k létu áhorfendur heyra það.Arnór Trausti
Tvíburarnir Sara, Ungfrú Geysir, og Lilja, Ungfrú Gullfoss, Guðjónsdætur voru titlaðar fyrirmyndarkeppendur en þetta var í fyrsta skipti sem keppendur deila titli.Arnór Trausti
Dómnefndin var skipuð þeim Einari Bárðarsyni, umboðsmanni og athafnamanni; Ingu Tinnu Sigurðardóttur, forstjóra Dineout; Kristni Óla Hrólfssyni, markaðsmanni og klippara; Patreki Jaime, áhrifavaldi og útvarpsmanni, og Töru Sif Birgisdóttur, dansara og fasteignasala.Arnór Trausti
Sigga ásamt Tinnu systur sinni og Ellu mömmu sinni, glæsilegar mæðgur!Arnór Trausti
Ungfrú Ísland Fegurðarsamkeppnir Reykjavík Garðabær


