Nítján stúlkur kepptust í vikunni um titilinn Ungfrú Ísland í Gamla bíói. Þær gengu meðal annars um á sundfötunum og svöruðu spurningum um málefni líðandi stundar sem og um málefni sem brenna á þeim. Keppnin einkenndist af glamúr, glimmeri og glæsilegheitum.
Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir stóð uppi sem sigurvegari og hlaut titilinn Ungfrú Ísland 2026 en þessi 26 ára söngkona, kennari og leikkona er af mörgum þekkt sem Sigga Ózk.
Henni er svo sannarlega margt til lista lagt og hefur hún hefur fylgt í fótspor föður síns, Hrafnkels Pálmarssonar úr hljómsveitinni Í svörtum fötum, og gefið út lög. Þá keppti hún í Söngvakeppni sjónvarpsins árið 2023 með lagið Gleyma þér og dansa og aftur árið 2024 með lagið Um allan alheiminn.
Móður Siggu, Elínu Maríu Björnsdóttur, þekkja margir úr Brúðkaupsþættinum Já sem sýndir voru á Skjá Einum fyrir rúmum tveimur áratugum. Þau fjölskyldan hafa lengst af búið í Garðabænum og Sigga, ásamt systur sinni Tinnu, var fjallkona bæjarins árið 2022.
Guðrún Eva Hauksdóttir, sem var í öðru sæti í keppninni um Ungfrú Ísland 2025, kom í stað Helenu Hafþórsdóttur O'Connor og krýndi arftaka í lok kvölds. Helena, sem vann keppnina 2025, og fegurðardrottningin Kristín Anna Jónasdóttir, sem bar titilinn Miss Cosmo Iceland 2025, sögðu báðar skilið við samtökin Ungfrú Ísland í vetur.
En sem fyrr segir var keppnin stærri en nokkru sinni fyrr og myndaveislu frá kvöldinu má sjá hér að neðan.