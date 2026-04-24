Hátindur Netflix réttur staður fyrir Baltasar Þórarinn Þórarinsson skrifar 24. apríl 2026 14:35 Netflix frumsýndi Apex í dag og fyrstu dómar eru frekar jákvæðir. Baltasar Kormákur þykir á heimavelli í óbyggðatryllinum og framlag Charlize Theron og Taron Egerton almennt talið til fyrirmyndar. Vísir/Samsett Fyrstu viðbrögð gagnrýnenda við Netflix-myndinni Apex eftir Baltasar Kormák eru almennt jákvæð og hann sagður hafa skilað traustum óbyggðatrylli með hryllingsívafi. Þá uppskera Charlize Theron og Taron Eggerton mikið lof fyrir frammistöðu sína í myndinni. Netflix bætti Apex við sinn stríða glápstraum í dag og gagnrýnendur hafa fylgt þessari nýjustu kvikmynd Baltasars Kormáks úr hlaði með ágætis meðmælum. Breska kvikmyndatímaritið Empire gefur myndinni til dæmis fjórar stjörnur af fimm og harmar að Apex skuli ekki hafa fengið að njóta sín fyrst á breiðtjaldi.Tekið er undir lýsinguna á Apex sem spennutrylli um harða baráttu upp á líf og dauða í óbyggðum, að því viðbættu að öðrum þræði sé hún beinlínis hryllingsmynd. Óbyggðabrjálæðingurinn Ben gerir Söshu lífið leitt enda mjög áfram um að binda endi á það.Mynd/Netflix Í þessu samhengi er því einnig haldið til haga að Baltasar hafi á ferli sínum að vissu leyti sérhæft sig í gerð mynda um fólk í baráttu við grimm náttúruöfl með vísan til Djúpsins (2012), Everest (2015) og Beast (2022). Við þennan lista mætti síðan bæta við Adrift (2018) og jafnvel sjónvarpsþáttunum Ófærð (2015) og Netflix-seríunni Kötlu (2021). Grípandi stílæfing Gagnrýnandi Empire heldur áfram og segir Apex vera áhrifaríka, fágaða og grípandi, rúmlega 90 mínútna stílæfingu sem verði aldrei langdregin. Þar sem í Apex mætist jaðaríþrótt og spennuhasar megi líta á hana sem einhvers konar Point Break hryllingsmyndanna. Þar brunuðu Patrick Swayze og Keanu Reeves á brimbrettum í gegnum hasarinn en í Apex lendir Charlize Theron í bráðum lífsháska við klettaklifur í óbyggðum Ástralíu. Theron leikur Söshu, reynda klifurkonu, sem er ein á ferð að reyna að komast yfir þungt áfall þegar hún verður fyrir áreiti skuggalegra heimamanna þar sem Taron Egerton reynist sá skæðasti og í raun banvænn eltihrellir sem ofsækir hana af mikilli einurð og festu. Jafnoki Furiosu Baltasar er sagður fanga vel þá ógn og kvíða sem Sasha upplifir og Theron er sögð gnæfa yfir myndinni þar sem hún jafni ógleymanlega frammistöðu sína, bæði að líkamlegu atgervi og tilfinningadýpt, sem Furiosa í Mad Max: Fury Road.Hún sé sannfærandi í öllu sem hún gerir í Apex, hvort sem það er klettaklifur eða kajaksiglingar og allt þar á milli auk þess sem ákvarðanirnar sem Sasha tekur eru hvergi nærri jafn hræðilegar og oft vill verða í myndum af þessu tagi. Vörpulegur Norman Bates Taron Egerton, sem er einna þekktastur fyrir túlkun sína á Elton John í Rocketman og hetjunni í Kingsman, hefur hingað til ekki gert sig gildandi sem skúrkur en valið á honum í hlutverk illmennisins Ben þykir bráðsnjallt. Honum takist enda einhvern veginn að bergmála brjálæðinginn Norman Bates í Psycho þegar hann snýr, af mikilli íþrótt, sjarma sínum upp í óþægilega ógnvekjandi nærveru. Charlize Theron lagði mikið á sig andlega og líkamelga fyrir hlutverkið og þykir sérlega sannfærandi í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur í Apex.Mynd/Netflix Gagnrýnandi Empire segir Apex þó ekki hnökralausa. Söguþráðurinn sé helst til grunnur og verði nánast kjánalegur þegar hann færist nær hápunktinum. Eiginlega megi líta á Apex sem haganlega gerða B-mynd fyrir ráðstöfunarfé A-myndar þar sem öflugir aðalleikararnir, mögnuð kvikmyndataka, hóflegar og snotrar tæknibrellur ásamt tilkomumiklu landslagi tökustaðanna í Suður-Wales hefji myndina yfir gallana. Staðið á öndinni Gagnrýnandi Wall Street Journal er einnig mjög jákvæður í garð Apex en telur rétt að taka fram í upphafi að Baltasar Kormákur sé eftirlætis íslenski kvikmyndagerðarmaðurinn hans að Friðriki Þór Friðrikssyni frátöldum.Hann segir Apex vera ævintýri sem ætti að láta fólk bókstaflega standa á öndinni, að vísu háð því hversu loft-, vatns- og sikkópatahrætt það sé, og þrátt fyrir ákveðnar klisjur og hiksta sé myndin heilmikið sjónarspil.Þegar upp er staðið standi myndin þó og falli með því að áhorfandinn trúi á óbilandi lífsvilja aðalpersónunnar og þar sem Charlize Theron er annars vegar sé það ekkert vandamál. Réttur maður á réttum stað Þegar þetta er skrifað þykir Apex fersk á Rotten Tomatoes.com með 69% í samantekt úr 26 birtum dómum þar sem Baltasar er meðal annars sagður beita svipað svimandi tilkomumikilli tökutækni og hann gerði með Everest á sínum tíma. Í Apex sé heldur ekkert verið að reyna að finna upp hjólið heldur halda áhorfendum spenntum við efnið þar til yfir lýkur. Þeir gagnrýnendur sem beina sjónum sínum sérstaklega að þætti leikstjórans telja hreina, beina og blátt áfram nálgun Baltasars myndinni til tekna og að strax í upphafi sé ljóst að hann hafi verið rétti maðurinn í verkefnið enda hafi hann gegnum allan sinn feril sýnt fram á ótrúlega lagni við að fanga náttúruna í öllum sínum mikilfengleika og hryllingi.Baltasar er einnig hrósað fyrir hnökralausa notkun á tölvubrellum í áhrifamiklum senum sem magna upp skelfinguna í háskalegum aðstæðum persónanna og Apex þannig sögð miklu jarðbundnari en Beast þar sem hann þurfti óhjákvæmilega að treysta miklu meira á sjónrænar tölvubrellur. Þokkalegur tryllir af færibandinu Dómarnir sem hafa birst um Apex eru þó ekki einn allsherjar lofsöngur og inn á milli eru rýnar sem fetta fingur út í ýmislegt undir fyrirsögnum á borð við: Charlize Theron nær ekki hæstu hæðum í þokkalegum Netflix-trylli og Charlize Theron þjáist í færibandstrylli frá Netflix. Framvindan er til dæmis sögð fyrirsjáanleg og þegar íslenski leikstjórinn Baltasar Kormákur reyni að hrista upp í hlutunum, meðal annars með sjokkerandi augnablikum sem eru í öfugum hlutföllum miðað við annað í myndinni, verði útkoman annaðhvort ótrúverðug eða hreinlega kjánaleg Lífið Fleiri fréttir Stjörnur fjármálabransans komu saman Eiginkonan hélt að Vígþór væri að grínast í fyrstu spurningu Hátindur Netflix réttur staður fyrir Baltasar Gjörsamlega búinn á því eftir að hafa prófað nýjasta æðið Gunnar Smári rís upp úr „rotnandi holdi“ í sumar Oddvitaáskorun: „Við höfum þurft að skera allt niður vegna hamfaranna“ Síðasti lærlingur Rakmaninoff látinn Sumir sáttir en flestir keppast við að tæta Michael í sig „Ég er búinn að eyðileggja keppnina“ Drakk óvart áfengi í fyrsta sinn og það undir stýri Mætti hættulegasta dýri Afríku og hélt að það væri „einhver belja“ Ísland: „Lauslátasta nunnan í klaustrinu“ Sigga Ósk er Ungfrú Ísland Hvað veistu um... Tenerife? Bein útsending: Nítján stúlkur vilja verða Ungfrú Ísland Það heitasta í veislutertum Orkugeirinn kom saman á ársfundi Orkuveitunnar Áttu að föndra dýr aftan á bolinn Keppast um titilinn Ungfrú Ísland í kvöld Jenner og Elordi verið að hittast síðustu mánuði Oddvitaáskorunin: Þegar byrjuð að skrifa ævisöguna Einhleypir og eftirsóttir sumarstrákar Rifjaði upp martröðina á Arnarhóli Fagnaði sigri með bumbukossi „Ég er ekki stoltur af því hvernig ég lét“ Laufey með lag í nýja Pradadjöflinum Særir burt drauga og dáleiðir sársauka í burtu Sigurður Ingi brenndi jakkafötin á tímamótum Hafi alltaf trúað því að gæskan myndi sigra Hvítvín, sushi og blautir kossar í Smárabíói Sjá meira