Lífið

Há­tindur Net­flix réttur staður fyrir Baltasar

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Netflix frumsýndi Apex í dag og fyrstu dómar eru frekar jákvæðir. Baltasar Kormákur þykir á heimavelli í óbyggðatryllinum og framlag Charlize Theron og Taron Egerton almennt talið til fyrirmyndar.
Netflix frumsýndi Apex í dag og fyrstu dómar eru frekar jákvæðir. Baltasar Kormákur þykir á heimavelli í óbyggðatryllinum og framlag Charlize Theron og Taron Egerton almennt talið til fyrirmyndar. Vísir/Samsett

Fyrstu viðbrögð gagn­rýn­enda við Net­flix-myndinni Apex eftir Baltasar Kormák eru al­mennt jákvæð og hann sagður hafa skilað traustum óbyggða­trylli með hryllingsívafi. Þá upp­skera Charlize Theron og Taron Egger­ton mikið lof fyrir frammistöðu sína í myndinni.

Net­flix bætti Apex við sinn stríða gláp­straum í dag og gagn­rýn­endur hafa fylgt þessari nýjustu kvik­mynd Baltasars Kormáks úr hlaði með ágætis meðmælum. Breska kvik­mynda­tíma­ritið Empi­re gefur myndinni til dæmis fjórar stjörnur af fimm og harmar að Apex skuli ekki hafa fengið að njóta sín fyrst á breið­tjaldi.

Tekið er undir lýsinguna á Apex sem spennu­trylli um harða baráttu upp á líf og dauða í óbyggðum, að því viðbættu að öðrum þræði sé hún bein­línis hryllings­mynd.

Óbyggðabrjálæðingurinn Ben gerir Söshu lífið leitt enda mjög áfram um að binda endi á það.Mynd/Netflix

Í þessu sam­hengi er því einnig haldið til haga að Baltasar hafi á ferli sínum að vissu leyti sér­hæft sig í gerð mynda um fólk í baráttu við grimm náttúruöfl með vísan til Djúpsins (2012), Everest (2015) og Beast (2022). Við þennan lista mætti síðan bæta við Adrift (2018) og jafn­vel sjón­varpsþáttunum Ófærð (2015) og Net­flix-seríunni Kötlu (2021).

Grípandi stílæfing

Gagn­rýnandi Empi­re heldur áfram og segir Apex vera áhrifaríka, fágaða og grípandi, rúm­lega 90 mínútna stílæfingu sem verði aldrei lang­dregin. Þar sem í Apex mætist jaðaríþrótt og spennu­hasar megi líta á hana sem ein­hvers konar Point Break hryllings­myndanna. Þar brunuðu Pat­rick Swa­yze og Keanu Ree­ves á brimbrettum í gegnum hasarinn en í Apex lendir Charlize Theron í bráðum lífs­háska við kletta­klifur í óbyggðum Ástralíu.

Theron leikur Söshu, reynda klifur­konu, sem er ein á ferð að reyna að komast yfir þungt áfall þegar hún verður fyrir áreiti skugga­legra heima­manna þar sem Taron Eger­ton reynist sá skæðasti og í raun ban­vænn elti­hrellir sem ofsækir hana af mikilli einurð og festu.

Jafn­oki Furiosu

Baltasar er sagður fanga vel þá ógn og kvíða sem Sasha upp­lifir og Theron er sögð gnæfa yfir myndinni þar sem hún jafni ógleyman­lega frammistöðu sína, bæði að líkam­legu at­gervi og til­finninga­dýpt, sem Furiosa í Mad Max: Fury Road.

Hún sé sann­færandi í öllu sem hún gerir í Apex, hvort sem það er kletta­klifur eða kajak­siglingar og allt þar á milli auk þess sem ákvarðanirnar sem Sasha tekur eru hvergi nærri jafn hræði­legar og oft vill verða í myndum af þessu tagi.

Vörpu­legur Norman Bates

Taron Eger­ton, sem er einna þekktastur fyrir túlkun sína á Elton John í Rocket­man og hetjunni í Kings­man, hefur hingað til ekki gert sig gildandi sem skúrkur en valið á honum í hlut­verk ill­mennisins Ben þykir bráð­snjallt. Honum takist enda ein­hvern veginn að berg­mála brjálæðinginn Norman Bates í Psycho þegar hann snýr, af mikilli íþrótt, sjarma sínum upp í óþægi­lega ógn­vekjandi nær­veru.

Charlize Theron lagði mikið á sig andlega og líkamelga fyrir hlutverkið og þykir sérlega sannfærandi í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur í Apex.Mynd/Netflix

Gagn­rýnandi Empi­re segir Apex þó ekki hnökra­lausa. Söguþráðurinn sé helst til grunnur og verði nánast kjána­legur þegar hann færist nær há­punktinum. Eigin­lega megi líta á Apex sem hagan­lega gerða B-mynd fyrir ráðstöfunarfé A-myndar þar sem öflugir aðal­leikararnir, mögnuð kvik­mynda­taka, hóf­legar og snotrar tækni­brellur ásamt til­komu­miklu lands­lagi tökustaðanna í Suður-Wa­les hefji myndina yfir gallana.

Staðið á öndinni

Gagn­rýnandi Wall Street Journal er einnig mjög jákvæður í garð Apex en telur rétt að taka fram í upp­hafi að Baltasar Kormákur sé eftir­lætis ís­lenski kvik­mynda­gerðar­maðurinn hans að Friðriki Þór Friðriks­syni frátöldum.

Hann segir Apex vera ævintýri sem ætti að láta fólk bók­staf­lega standa á öndinni, að vísu háð því hversu loft-, vatns- og sikkópata­hrætt það sé, og þrátt fyrir ákveðnar klisjur og hiksta sé myndin heil­mikið sjónar­spil.

Þegar upp er staðið standi myndin þó og falli með því að áhorfandinn trúi á óbilandi lífs­vilja aðal­persónunnar og þar sem Charlize Theron er annars vegar sé það ekkert vanda­mál.

Réttur maður á réttum stað

Þegar þetta er skrifað þykir Apex fersk á Rotten Tomatoes.com með 69% í saman­tekt úr 26 birtum dómum þar sem Baltasar er meðal annars sagður beita svipað svimandi til­komu­mikilli tökutækni og hann gerði með Everest á sínum tíma. Í Apex sé heldur ekkert verið að reyna að finna upp hjólið heldur halda áhorf­endum spenntum við efnið þar til yfir lýkur.

Þeir gagn­rýn­endur sem beina sjónum sínum sér­stak­lega að þætti leik­stjórans telja hreina, beina og blátt áfram nálgun Baltasars myndinni til tekna og að strax í upp­hafi sé ljóst að hann hafi verið rétti maðurinn í verk­efnið enda hafi hann gegnum allan sinn feril sýnt fram á ótrú­lega lagni við að fanga náttúruna í öllum sínum mikil­feng­leika og hryllingi.

Baltasar er einnig hrósað fyrir hnökra­lausa notkun á tölvu­brellum í áhrifa­miklum senum sem magna upp skelfinguna í háska­legum aðstæðum persónanna og Apex þannig sögð miklu jarðbundnari en Beast þar sem hann þurfti óhjákvæmi­lega að treysta miklu meira á sjón­rænar tölvu­brellur.

Þokka­legur tryllir af færi­bandinu

Dómarnir sem hafa birst um Apex eru þó ekki einn alls­herjar lofsöngur og inn á milli eru rýnar sem fetta fingur út í ýmis­legt undir fyrir­sögnum á borð við: Charlize Theron nær ekki hæstu hæðum í þokka­legum Net­flix-trylli og Charlize Theron þjáist í færi­bands­trylli frá Net­flix.

Fram­vindan er til dæmis sögð fyrir­sjáan­leg og þegar ís­lenski leik­stjórinn Baltasar Kormákur reyni að hrista upp í hlutunum, meðal annars með sjokkerandi augna­blikum sem eru í öfugum hlut­föllum miðað við annað í myndinni, verði út­koman annaðhvort ótrúverðug eða hrein­lega kjána­leg

