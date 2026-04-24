Gjörsamlega búinn á því eftir að hafa prófað nýjasta æðið Stefán Árni Pálsson skrifar 24. apríl 2026 12:01 Tómas fór yfir strikið hjá sér persónulega í ræktinni. Hvað er eiginlega Hyrox? Tómas Arnar prófaði þetta nýjasta æði á eigin skinni með misjöfnum árangri í Íslandi í dag á Sýn í vikunni. Íslendingar virðast flykkjast til útlanda til að taka þátt í Hyrox-keppnum og birta af því fjöldann allan af myndskeiðum og myndum á samfélagsmiðlum. Tómas ræddi við tvo iðkendur sem tóku þátt í slíkri keppni. Að þeirra sögn gátu þær ekki gengið í tvo daga eftir mótið. „Þetta er nýja æðið bara um allan heim. Hyrox er blanda af kílómetrahlaupi og átta mismunandi æfingastöðvum á milli hlaupa. Það eru átta hlaup og átta stöðvar," segir Evert Víglundsson, eigandi Crossfit Reykjavíkur. Hekla og Margrét létu Tómas finna fyrir því. „Galdurinn er að þjálfa sig upp í að geta verið á ákveðnum hraða án þess að mynda það mikla sýru að þú sért ekki að endurnýta hana. Ég er búinn að fara nokkrum sinnum út í heim að keppa í svona alþjóðlegum keppnum. Á síðasta ári voru 650.000 manns sem að kepptu í Hyrox keppnum um allan heim. Þetta er á fleiri og fleiri stöðum um allan heim hverja einustu helgi. Það er bara allt frá krökkum og upp í ömmur og afa. Hver bara gerir þetta með sínu nefi, á sínum hraða," segir Evert. Elskar fjölbreytileikann „Ég byrjaði í ágúst í fyrra. Ég var í annarri íþrótt og missti hana út af meiðslum og svo var þjálfari hér sem hafði samband við mig og bauð mér að prófa og ég hélt ég ætti ekkert í þetta. En ég prófaði og ég fékk bara algjöra dellu og ég bara get ekki hætt," segir Hekla Sif Magnúsdóttir iðkandi í Hyrox. „Ég hef ekkert verið að æfa beint Hyrox en ég mæti stundum á og til á æfingar og ég elska fjölbreytileikann. Þannig að já, ég er alveg búin að vera lengi í þessu og búin að keppa tvisvar," segir Margrét Lilja Burrell sem stundar Hyrox. Tómas Arnar fékk sjálfur að prófa Hyrox og má með sanni segja að það hafi gengið upp og niður, enda erfitt eins og sjá má hér að neðan.