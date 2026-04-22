Grindvíkingar segja að þeim sé treystandi til að taka ákvarðanir um eigið líf. Þeir þakka landsmönnum og stjórnvöldum fyrir stuðninginn en krefjast þess að stjórnvöld standi ekki í vegi eðlilegrar endurreisnar bæjarins.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í ályktun almenns íbúafundar sem haldinn var um framtíð Grindavíkur í dag.
Þar segir að stuðningur og umhyggja megi ekki snúast upp í forræðishyggju og Grindvíkingum sé treystandi til að taka ákvarðanir um framtíð bæjarins og eigið líf.
Tvær kröfur til stjórnvalda eru í ályktuninni en sú fyrsta er að skólastarf verði tryggt í haust. Það að neita barnafjölskyldum sem vilji snúa aftur til Grindavíkur um grunnþjónustu jafngildi því að stöðva endurreisn bæjarins.
„Rök um að skólastarf sé of hættulegt standast ekki. Börn dvelja nú þegar í bænum og öryggi þeirra er betur tryggt í skipulögðu skólastarfi en í frítíma. Stærsta áfall barnanna í Grindavík er að hafa misst tengslanet og vini. Að dæma þau til óvissu í heilt ár í viðbót er óásættanlegt.“
Hin krafan snýst um að jafnræði verði tryggt í húsnæðismálum. Forsvarsmenn Fasteignafélagsins Þórkötlu muni ekki gera upp á milli íbúa eftir fjölskyldugerð.
„Öllum fyrrverandi eigendum húsnæðis í Grindavík verður að gera það kleift að flytja aftur í sín hús, kjósi þeir það og það ferli má ekki draga á langinn.“
Þá skora íbúar á ríkisstjórn og þingmenn Suðurkjördæmis að hlusta á þá og vinna með þeim en ekki gegn þeim.
„Þá fyrst getur endurreisn samfélagsins í Grindavík hafist fyrir alvöru.“