Bæjarstjórn Grindavíkur stendur fyrir opnum íbúafundi fyrir íbúa Grindavíkur, kjörna fulltrúa og fulltrúa Fasteignafélagsins Þórkötlu. Fundurinn er í beinu streymi á Vísi.
Bæjarfulltrúar hyggjast kynna sína sýn á næstu skref endurreisnar bæjarins. Þá leita þeir eftir stuðningi og umboði bæjarbúa til að hefja skólastarf í Grindavík í haust.
Þingmönnum Suðurkjördæmis var sérstaklega boðið til að tjá sína afstöðu til uppbyggingar og endurreisnar Grindavíkur og þá hefur fulltrúum Fasteignafélagsins Þórkötlu verið boðið til að kynna endurkaupaáætlun félagsins.
Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra var boðið að ávarpa fundargesti en hún komst ekki vegna anna.
„Við hvetjum Grindvíkinga til að fjölmenna, taka þátt í samtalinu og sýna samstöðu. Með jákvæðni og góðri samvinnu getum við byggt upp sterkt samfélag á ný,“ segir í tilkynningu frá bænum.