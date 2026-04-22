Leita að ferða­manni við Háafoss og ný skýrsla um varnargarðana

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum segjum við frá leit að erlendum ferðamanni sem ekkert hefur spurst til síðan í gær. 

Leit var fram haldið í morgun en maðurinn sást síðast í grennd við Háafoss í Þjórsárdal. 

Einnig ræðum við við ríkisendurskoðanda um nýja skýrslu sem birtist í morgun um hvernig var staðið að því að reisa varnargarðana umhverfis Svartsengi og Grindavík. Þar hefði ýmislegt betur mátt fara að mati stofnunarinnar. 

Að auki fjöllum við um boðuð mótmæli gegn hvalveiðum í sumar en í dag er búist við að Hafró skili af sér veiðiráðgjöf fyrir komandi vertíð. 

Í íþróttum dagsins förum við yfir undanúrslitin í Bónusdeild karla í körfunni þar sem Stjarnan vann nokkuð óvæntan sigur gegn Tindastól.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið