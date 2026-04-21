Innlent

„Vitum ekkert hvað við eigum von á mörgum“

Margrét Helga Erlingsdóttir og Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifa
Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð, segir undirbúning fyrir almyrkvann kominn á fullt. Vísir/Bjarni

Sveitarstjórn og viðbragðsaðilar í Vesturbyggð eru nú íóða önn að undirbúa komu mikils fjölda ferðamanna í tengslum við almyrkvann í sumar. Bæjarstjóri á segir erfitt að sjá fyrir hve margir leggi leið sína vestur til að berja almyrkvann augum.

Á Látrabjargi verður best hægt að upplifa almyrkvann en hann verður sýnilegur í tvær mínútur og þrettán sekúndur. Því er nærri öll gisting uppbókuð á svæðinu daginn sem almyrkvinn verður.

Gerður Björk Sveinsdóttir bæjarstjóri Vesturbyggðar lýsir áhyggjum meðal bæjarbúa af ágangi á svæðið.

„Þetta er náttúrlega viðkvæmt svæði sem þolir ekki mikinn fjölda fólks þannig að það þarf að huga að því þegar við skoðum hver þolmörk svæðisins eru,“ sagði Gerður en fréttamaður ræddi við hana í beinni á Patreksfirði í kvöldfréttum. 

Vegagerðin, Náttúruverndarstofnun, Lögreglan á Vestfjörðum, björgunarsveitir og fleiri koma að undirbúningnum en til skoðunar er meðal annars hvað svæðið þolir margt fólk.

„Við vitum ekkert hvað við eigum von á mörgum þannig að við þurfum að gera ráð fyrir því að það verði ansi margir sem komi á svæðið. Það er stór hópur fólks sem eltir uppi sólmyrkva þannig að við teljum að fólkið vilji fara þangað sem sólmyrkvinn er sem lengstur og það er hér. Ég held það sé betra að búast við fleirum en að vera vanbúin.“

Þetta er svakalegt aðdráttarafl fyrir örfáar mínútur, ert þú einhverju nær? Skilurðu af hverju fólk leggur leið sína hingað til þess að upplifa þetta?

„Nei í raun ekki. Það er náttúrlega ákveðinn hópur þar sem þetta eru trúarbrögð og hann eltir þetta uppi um allan heim þannig að það er viðbúið að þeir komi hingað, sekúndurnar skipta máli.“

Hún segir marga á svæðinu hafa ákveðið að leigja út húsin sín og marga í slíkum hugleiðingum. Öll hótelgisting sé þó fyrir löngu uppbókuð.

Vesturbyggð Almyrkvi 12. ágúst 2026 Ferðaþjónusta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið