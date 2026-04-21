Lauf­ey með lag í nýja Pradadjöflinum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Laufey glæsileg á frumsýningu The Devil Wears Prada 2. John Nacion/Variety via Getty Images

Stórstjarnan Laufey Lín mætti á stjörnum prýdda forsýningu framhalds hátískumyndarinnar The Devil Wears Prada. Var hún þar í hópi tískudrottninga og ekkert gefið eftir í flottheitum. 

Laufey valdi þó ekki að klæðast Prada en var í kremuðum glæsilegum vintage Saint Laurent silkikjól og skein skært að vanda. Lagið hennar Mr. Eclectic er að finna í kvikmyndinni, sem verður líklega ein vinsælasta gamanmynd ársins. 

The Devil Wears Prada kom út árið 2006 fyrir tuttugu árum síðan og hafa aðdáendur beðið í ofvæni eftir framhaldinu hjá Anne Hathaway, Meryl Streep og fleiri góðum leikurum. 

Meryl Streep fer með hlutverk Miröndu Priestly, ritstjóra virts tískutímarits sem nær ómögulegt er að heilla í starfi. Hafa ófáir haldið því fram að hún eigi að vera goðsögnin og fyrrum ritstýra Vogue, Anna Wintour, sem er þá mögulega djöfullinn sem klæðist Prada. Anna sjálf lét sig ekki vanta á frumsýninguna og hefur húmor fyrir því að fólk tengi hana við frú Priestly. 

