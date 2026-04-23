Kristinn Jón Ólafsson oddviti Pírata í borgarstjórnarkosningum varð eitt sinn fyrir því óláni að drekka óvart áfengan drykk en Kristinn drekkur ekki áfengi. Óafvitandi keyrði bíl með drykkinn í hendi og skellti sér síðan í útihlaup sem fór ekkert sérstaklega vel.
Kristinn rifjaði þetta upp í nýjasta þætti skemmtiþáttarins Af vængjum fram, þangað sem frambjóðendur til borgarstjórnarkosninga mæta og gæða sér á eldsterkum kjúklingavængjum milli þess sem þeir svara krefjandi spurningum á léttari nótum. Þangað mætti hann ásamt Guðmundi Inga Þóroddssyni oddvita Flokks fólksins.
„Ég reyndar drekk ekki en ég hef samt verið með djammviskubit. Af því ég held að fólk átti sig ekki á því að þrátt fyrir að maður drekki ekki þá fer maður í ákveðinn gír og fer út í lífið og maður verður alveg þunnur eftir á. Ég var mikið í orkudrykkjum þegar ég var yngri...“ sagði Kristinn í þættinum.
Hefurðu aldrei drukkið?
„Ég hef aldrei drukkið. Eða jú reyndar, ég óvart fékk mér á nýsköpunarviðburði í Grósku, þá greip ég í svona drykk út undan mér, heyrðu já þetta er svona nýr sumardrykkur. Ég greip hann og þambaði hann og síðan fór ég upp í bíl og keyrði af stað heim og sagði við vin minn að ég þyrfti að leggja niður símann frá mér af því að lögreglan væri við hliðina á mér, tók drykkinn og fæ mér aftur sopa.“
Kristinn segist hafa mætt heim til sín og sett dósina á eldhúsborðið og farið út að hlaupa. Þá hafi allt kerfið farið í gang.
„Það leiðir til þess að ég þarf að bruna í Grasagarðinn og gera ákveðna hluti til þar. Síðan kem ég heim eftir þetta og horfi á dósina...Bara?!?! Vodki?!? Fyrsti drykkurinn og sá eini á ævinni.“
Guðmundur Ingi Þóroddsson oddviti Flokks fólksins segir margar drottningar í flokknum aðspurður hvers vegna hann hafi ekki mætt í Silfrið í Ríkisútvarpinu á dögunum. Hann segist mæta í öll viðtöl sem þjóni markmiðum framboðsins, Heimir Már Pétursson kosningastjóri flokksins sé toppmaður þó hann geti við fyrstu sýn virst ógnvekjandi.