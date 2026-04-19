Viðar Ari Jónsson lagði upp mark í 3-0 sigri HamKam gegn KFUM Oslo í 5. umferð norsku úrvalsdeildarinnar.
HamKam sýndi mikla yfirburði í þessum sigri og tók tveggja marka forystu í fyrri hálfleik. Bæði mörkin voru skoruð af Henrik Udahl úr vítaspyrnu.
Udhal fiskaði fyrri vítaspyrnuna sjálfur en seinni vítaspyrnan kom þegar Sander Hansen Sjökvist braut á sóknarmanni sem var að sleppa einn í gegn. Sjokvist fékk rautt spjald fyrir brotið og KFUM Oslo spilaði manni færri frá fertugustu mínútu.
HamKam gekk á lagið í seinni hálfleik og bætti við marki. Eftir gott samspil við Loris Mettler gaf Viðar Ari Jónsson fyrirgjöf sem rataði til Mame Niang. Framherjinn reis hátt í teignum og stangaði boltann í netið.
HamKam kom sér upp í 10. sæti norsku deildarinnar með þessum sigri og á leik til góða á liðin í kring. Brann situr hins vegar á fallsvæðinu eftir þessi úrslit.