Viking vann 3-2 sigur á Brann í Íslendingaslag í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld en sigurmarkið kom á lokamínútu leiksins.
Þetta er fjórða tap lærisveina Freys Alexanderssonar í Brann í fyrstu fimm umferðunum og aðeins markatala kemur í veg fyrir að liðið sitji í fallsæti. Viking minnkaði forskot Tromsö í eitt stig með þessum sigri.Lærisveinar Freys Alexanderssonar í Brann lentu tvisvar undir í fyrri hálfleiknum en náðu að jafna öðru sinni í seinni hálfleik.Kristoffer Haugen kom Viking í 1-0 eftir aðeins tíu mínútur en Noah Holm jafnaði fyrir Brann á 37. mínútu. Henrik Heggheim sá til þess að Vikingar yfir í hálfleik eftir mark á 42. mínútu.Brann jafnaði metin á 58. mínútu en markið skoraði Joachim Soltvedt sem hafði skömmu áður klikkað á vítaspyrnu.Viking átti lokaorðið þegar Sondre Björshol skoraði sigurmarkið á 90. mínútu.Jón Dagur Þorsteinsson var eini Íslendingurinn í byrjunarliði Brann en þeir Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson eru báðir meiddir. Jón Dagur fór af velli á 55. mínútu.Hilmir Mikaelsson var á bekknum hjá Viking og fékk ekki að koma við sögu.