Hörmungar Brann halda á­fram

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það gengur ekkert hjá Frey Alexanderssyni og lærisveinum hans. Þeir hafa skorað tíu mörk í fyrstu fimm leikjunum en það hefur bara skilað þremur stigum.

Viking vann 3-2 sigur á Brann í Íslendingaslag í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld en sigurmarkið kom á lokamínútu leiksins.

Þetta er fjórða tap lærisveina Freys Alexanderssonar í Brann í fyrstu fimm umferðunum og aðeins markatala kemur í veg fyrir að liðið sitji í fallsæti. Viking minnkaði forskot Tromsö í eitt stig með þessum sigri.

Lærisveinar Freys Alexanderssonar í Brann lentu tvisvar undir í fyrri hálfleiknum en náðu að jafna öðru sinni í seinni hálfleik.

Kristoffer Haugen kom Viking í 1-0 eftir aðeins tíu mínútur en Noah Holm jafnaði fyrir Brann á 37. mínútu. Henrik Heggheim sá til þess að Vikingar yfir í hálfleik eftir mark á 42. mínútu.

Brann jafnaði metin á 58. mínútu en markið skoraði Joachim Soltvedt sem hafði skömmu áður klikkað á vítaspyrnu.

Viking átti lokaorðið þegar Sondre Björshol skoraði sigurmarkið á 90. mínútu.

Jón Dagur Þorsteinsson var eini Íslendingurinn í byrjunarliði Brann en þeir Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson eru báðir meiddir. Jón Dagur fór af velli á 55. mínútu.

Hilmir Mikaelsson var á bekknum hjá Viking og fékk ekki að koma við sögu.

