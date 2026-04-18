Tilviljun réði því að hinn tólf ára stórsöngvari Alex Óli Jónsson gaf út lagið Himinn og jörð sem Björgvin Halldórsson söng svo eftirminnilega á dánardegi tónlistarmannsins.
Alex vakti fyrst landsathygli þegar hann tók þátt í Jólastjörnunni og Jólagestum Björgvins árið 2022. Hann hefur sungið víða síðustu ár og vakið athygli fyrir einstaka rödd sína. Kom hann meðal annars fram á minningartónleikum tileinkuðum Vilhjálmi Vilhjálmssyni í Eldborg í Hörpu, tónleikum Gunnars Þórðarsonar og á eigin jólatónleikum í Lindakirkju í desember.
Þar kynntist hann Pálma Sigurhjartarsyni tónlistarmanni og fljótlega vildu þeir vinna frekar saman og taka upp tónlist.
„Alex er 12 ára. Svo veit maður ekki hvernig röddin verður eftir tvö ár,“ sagði Pálmi í samtali við Ernu Hrönn á Bylgjunni. Þeir hafi því farið í hljóðver til Vignis Snæs og hljóðritað þrjú lög í mars.
Valdi Alex lögin Himin og jörð, Líf og Sorry Seems to Be the Hardest Word með Elton John.
Pálmi segir það hafa verið meðvitaða ákvörðun að vera með lágstemmdan hljóðfæraleik í upptökunum svo rödd Alex fengi að njóta sín sem best.
Himinn og jörð kom út níunda apríl en sama dag varð Björgvin Halldórsson bráðkvaddur. Pálmi og Alex nýttu tækifærið í viðtalinu og sendu fjölskyldu, ættingjum og vinum, Björgvins kveðju. Hlusta má á nýja útgáfu Alex af Himinn og jörð í spilaranum.
Alex sagði í samtali við Ernu Hrönn á Bylgjunni að hann hefði sungið síðan hann man eftir sér og alltaf dreymt um að verða söngvari. Þá hefur hann einnig verið í dansinum frá því að hann var þriggja ára gamall.
Alex hefur komið víða við á stuttum ferli og fór meðal annars með sigur af hólmi í söngvakeppni barnanna á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum með lagið Lítill drengur sem Vilhjálmur Vilhálmsson gerði frægt.
Síðar flutti hann sama lag á stórtónleikum tileinkuðum Vilhjálmi í Eldborg í Hörpu.