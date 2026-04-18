Fram­bjóð­endur Mið­flokksins keppast um að fagna fjöl­breyti­leikanum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Rúnar Traustason, oddviti Miðflokksins í Norðurþingi, gagnrýndi orðræðu Snorra Mássonar.
Rúnar Traustason, oddviti Miðflokksins í Norðurþingi, gagnrýndi orðræðu Snorra Mássonar.

Framboðslistar Miðflokksins í fjórum sveitarfélögum hafa gefið út að þeir styðji fjölbreytileikann. Yfirlýsingarnar koma í kjölfar orða varamanns flokksins sem líkti flöggun regnbogafánans við „hugmyndafræðilega kröfu um hugmyndafræðilega undirgefni“.

Orð Snorra Mássonar, varaformanns Miðflokksins, í pontu á Alþingi í vikunni hafa farið líkt og eldur um sinu um internetið. Fjöldi fólks hefur gagnrýnt orðalag hans en í ræðunni gagnrýndi hann sýnileika regnbogafánans, fána hinsegin fólks, í grunnskólum landsins. 

Samfélagsmiðlarnir fylltust af regnbogafánum í kjölfarið en meðal þeirra sem hvöttu fólk til að birta myndir af fánanum var tónlistarmaðurinn Páll Óskar. 

Snorri gagnrýndi á sama tíma að ekki mætti fara með börnin í kirkju, málflutningur sem féll ekki í geðið hjá Guðrúnu Karls Helgudóttur, biskupi Íslands. Hún tók undir orð Hildar Eirar Bolladóttur, sóknarprests í Akureyrarkirkju, sem sagði að kirkjan hefði engan áhuga á því að koma inn í skólana á kostnað regnbogafána og hinsegin fræðslu.

Ekki taka allir Miðflokksmenn þá undir orð varaformannsins. Framboð Miðflokksins á Hornafirði reið á vaðið og sagðist vera talsmaður fjölbreytileikans. Aldrei hafi verið til umræðu að „reyna að hafa áhrif á eða setja útá hvernig fólk upplifir sjálft sig“.

Þá birtist einnig færsla á Facebook-síðu M-lista samfélagsins, undirrituð af Rúnari Traustasyni, sem leiðir Miðflokkinn í Norðurþingi í komandi sveitarstjórnarkosningum. Færslunni var eytt en hálfum sólarhring síðar birtist önnur færsla í sama dúr.

„M-listi samfélagsins er á móti allri hatursorðræðu og Norðurþing er samfélag sem að allir eiga að vera velkomnir í. Þar af leiðandi getum við ekki verið sammála Snorra Mássyni í þessum málaflutningi. Það er bara staðan,“ segir Rúnar í samtali við fréttastofu.

Framboð Miðflokksins í Borgarbyggð og Fjarðabyggð hafa einnig slegist í hóp þeirra sem segjast fagna fjölbreytileikanum. Síða flokksins í Fjarðabyggð deildi þeirri færslu sem Miðflokkurinn á Hornafirði birti og sagðist taka undir hvert orð samflokksmanna sinna.

Miðflokkurinn í Borgarbyggð birti eigin færslu.

„Miðflokkurinn í Borgarbyggð er nýr flokkur í Borgarbyggð sem hefur það eina markmið að bæta samfélagið fyrir okkur öll óháð kyni, kynhneigð, uppruna eða trú. Listinn er samsettur úr ólíkum hópi fólks sem á það sameiginlegt að vilja öllum vel,“ stendur í færslunni.

