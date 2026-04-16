Flúði heimili sitt eftir að hafa hótað stofnun

Eiður Þór Árnason skrifar
Alls voru 105 mál bókuð í kerfum lögreglu frá klukkan 5 til 17 í dag en einungis er greint frá nokkrum þeirra í tilkynningunni.
Alls voru 105 mál bókuð í kerfum lögreglu frá klukkan 5 til 17 í dag en einungis er greint frá nokkrum þeirra í tilkynningunni.

Lögreglu var í dag tilkynnt um yfirstandandi innbrot í íbúð í miðborg Reykjavíkur. Þegar hún fór á vettvang kom í ljós að um var að ræða iðnaðarmann sem var að gera við hurð íbúðarinnar.

Þetta segir í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en sömuleiðis þurfti stöð þrjú sem sinnir Kópavogi og Breiðholti að aðhafast vegna manns sem hafði haft í „alvarlegum hótunum gegn stofnun í gegnum internetið.“ 

Lögregla hafi farið heim til mannsins og hann þá lagt á flótta. Hann var síðar handtekinn og fluttur á lögreglustöð, að sögn lögreglu.

Einnig var tilkynnt um „ógnandi mann inni á stofnun“ í Árbæ í Reykjavík sem er sagður hafa brotið rúðu og unnið eignarspjöll á bifreiðum. Þegar laganna verðir komu á staðinn var maðurinn horfinn.

Þá voru tveir ökumenn handteknir grunaðir um akstur undir áhrifum. Voru þeir færðir á lögreglustöð í hefðbundið ferli, að því er fram kemur í tilkynningu.

