Lífið

Frumfluttu lag Barnamenningarhátíðarinnar fyrir káta krakka

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
VÆB-bræðurnir sömdu og fluttu lag Barnamenningarhátíðar 2026.
VÆB-bræðurnir sömdu og fluttu lag Barnamenningarhátíðar 2026. Vísir/Bjarni

VÆB-bræðurnir frumfluttu lag Barnamenningarhátíðarinnar í dag fyrir hressa krakka. Texti lagsins er unninn í samvinnu við grunnskólabörn sem svöruðu spurningum um þema hátíðarinnar, samkennd og samfélag.

VÆB-bræðurnir Hálfdán Helgi og Matthías Davíð fengu þann heiður að semja og flytja lag Barnamenningarhátíðarinnar en lagið er samvinna tónlistarfólks og allra grunnskólabarna í 4. bekk í Reykjavík. 

Mikilvægt að grípa tækifærið og fá eiginhandaráritun.Vísir/Bjarni

Þema hátíðarinnar í ár er samkennd og samfélag og fengu nemendurnir það verkefni að svara ýmsum spurningum um hvað felist í samkennd og samfélagi. Texti lagsins er byggður á svörum barnanna og fékk heitið Sama hver það er.

Barnamenningarhátíðin fer fram dagana 20. - 26. apríl og er borgin öll vettvangur hátíðarinnar. Um er að ræða þátttökuhátíð þar sem menning með börnum og fyrir börn er í fyrirrúmi.

Búið var til tónlistarmyndband fyrir lagið sem sjá má hér:

