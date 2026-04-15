Frumfluttu lag Barnamenningarhátíðarinnar fyrir káta krakka Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. apríl 2026 13:54 VÆB-bræðurnir sömdu og fluttu lag Barnamenningarhátíðar 2026. Vísir/Bjarni VÆB-bræðurnir frumfluttu lag Barnamenningarhátíðarinnar í dag fyrir hressa krakka. Texti lagsins er unninn í samvinnu við grunnskólabörn sem svöruðu spurningum um þema hátíðarinnar, samkennd og samfélag. VÆB-bræðurnir Hálfdán Helgi og Matthías Davíð fengu þann heiður að semja og flytja lag Barnamenningarhátíðarinnar en lagið er samvinna tónlistarfólks og allra grunnskólabarna í 4. bekk í Reykjavík. Mikilvægt að grípa tækifærið og fá eiginhandaráritun.Vísir/Bjarni Þema hátíðarinnar í ár er samkennd og samfélag og fengu nemendurnir það verkefni að svara ýmsum spurningum um hvað felist í samkennd og samfélagi. Texti lagsins er byggður á svörum barnanna og fékk heitið Sama hver það er. Barnamenningarhátíðin fer fram dagana 20. - 26. apríl og er borgin öll vettvangur hátíðarinnar. Um er að ræða þátttökuhátíð þar sem menning með börnum og fyrir börn er í fyrirrúmi. Búið var til tónlistarmyndband fyrir lagið sem sjá má hér: