„Já, ég er dálítið reiður“ Smári Jökull Jónsson skrifar 15. apríl 2026 12:06 Magnús Þór Jónsson formaður KÍ var ekki ánægður eftir ræðu Ingu Sæland, barna- og menntamálaráðherra, á þingi KÍ í morgun. Vísir/Sigurjón/Vilhelm Formaður Kennarasambandsins lýsir gríðarlegum vonbrigðum með orð ráðherra menntamála á þingi Kennarasambandsins í morgun um breytingar á námsmati í grunnskólum. Hann segir áhyggjuefni að ríkisstjórnin ætli að halda áfram að kasta hlutum til kennara sem ganga þvert gegn ríkjandi aðalnámskrá. Þing Kennarasambandins var sett á Hilton hótelinu í morgun og hélt Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra erindi í upphafi þingsins. Kom Inga víða við í ræðu sinni og er óhætt að segja að undirtektir kennara í salnum hafi verið misjafnar. Lýsti Inga meðal annars skoðun sinni að nota ætti tölustafi í einkunnagjöf í grunnskólum en ekki bókstafi eða önnur form. „Ég veit að það er umdeilt í ykkar hópi en mér finnst það skipta máli og það skiptir máli að þetta er í samræmi við það sem meirihluti foreldra og samfélagsins vill,“ sagði ráðherra í ræðu sinni sem áætlað var að tæki fimmtán mínútur en var hálftími. Populísk skoðun sem rími ekki við þá fagmennsku sem þarf Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, var afar ósáttur með orð ráðherra um námsmatið. „Ég verð að fá að lýsa yfir gríðarlegum vonbrigðum með það að hún hafi hent hér framan í þingið okkar breytingum sem hún segist vera búin að tilkynna og ákveða að gera sem munu hafa áhrif á námsmat í grunnskóla.“ Frá þingi KÍ í morgun.Vísir/Sigurjón Vísaði hún til könnunar Maskínu í október þar sem fram kom að yfirgnæfandi meirihluti landsmanna væri hlynntur einkunnagjöf í tölustöfum frekar en bókstöfum. „Þetta getur ekki verið neinum til gæfu að vísa í samtöl við fólk utan skólakerfisins eða skoðanakannanir eða einstök bréf sem stjórnmálamenn fá til að lyfta upp popúlískri skoðun sem rímar ekki við þá fagmennsku sem þarf að ríkja í þessum ákvörðunum. Þannig að já, ég er dálítið reiður.“ Skýtur fast á vinnubrögðin Vinnubrögðin gangi þvert á vinnureglur sem hafi verið viðhafðar um samtal ríkisstjórna og stéttarfélaga. „Það er auðvitað verulega mikil vonbrigði að við búum í þeim veruleika að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur ætli að halda áfram að kasta til okkar hlutum sem ganga þvert gegn ríkjandi aðalnámskrá," sagði Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands. Lögbundnir kennsludagar á Íslandi séu 180 talsins, það viti allir foreldrar grunnskólabarna, og það sé sambærilegt hinum Norðurlöndunum. 28. mars 2026 11:43 Inga vill skóla með aðgreiningu Verðandi mennta- og barnamálaráðherra talar fyrir aðgreindum skólum í þágu barna sem hafa ekki íslensku að móðurmáli, skólar án aðgreiningar séu börn síns tíma. Hún vill líta til Finnlands til að bæta íslenska menntakerfið sem hafi brugðist bæði nemendum og kennurum. 11. janúar 2026 14:00