Lífið

Gurrý um svuntuaðgerðina: „Jesús hvað þetta er búið að vera erfitt“

Stefán Árni Pálsson skrifar
Guðríður er sátt við útkomuna.
Guðríður er sátt við útkomuna.

Þjálfarinn Guðríður Erla Torfadóttir, sem alla jafna einbeitir sér að því að halda viðskiptavinum sínum í góðu líkamlegu formi, beindi kastljósinu að sjálfri sér í ársbyrjun og fór í langþráða svuntuaðgerð. Ákvörðunina um aðgerð tók Gurrý þegar hún var 28 ára en ákvað að bíða þar til hún væri búin að koma þremur sonum sínum til manns. Nú, 46 ára og í toppformi, er Gurrý stolt, sátt og spennt fyrir framhaldinu.

Gurrý varð þjóðþekkt í raunveruleikaþáttunum Biggest Loser, Ísland, sem hófu göngu sína árið 2014. En þar gerði hún sitt besta til að hjálpa keppendum að hreyfa sig og létta.

Allar götur síðan hefur hún starfað sem þjálfari og leggur mikla áherslu á heilsusamlegan lífsstíl. En þrátt fyrir stífar æfingar og hollt mataræði hefur fólk í toppformi ekki, frekar en nokkur annar, fulla stjórn á stærsta líffæri líkamans, húðinni.

Eignaðist sitt fyrsta barn sautján ára

„Þetta var ákvörðun sem var tekin á löngum tíma. En svona til þess að gefa kannski smá baksögu þá varð ég 17 ára þegar ég varð ólétt að fyrsta barninu mínu og þegar maður er 17 ára, þá er maður náttúrulega ekki orðinn fullorðinn. Ég upplifði smá sorg yfir því hvað líkami minn breyttist ótrúlega mikið. Ég slitnaði mikið á maganum og á fleiri stöðum. Svo þegar ég er búin að eiga þá fer ég bara á fullt í ræktina og það er eiginlega svona upphafið að því sem ég er að gera í dag, að þjálfa konur. Þannig að ég fer bara að æfa og er mjög svona ákveðin í því,“ segir Gurrý sem var þarna staðráðin í því að fá líkama sinn til baka.

Hödd Vilhjálms hitti Gurrý á sínum heimavelli.

„Svo gekk ég með tvö börn í viðbót. Þannig að 28 ára er ég komin með þrjá stráka, heilbrigða stráka sem ég er bara ótrúlega þakklát fyrir. En ég var alltaf svekkt yfir því hvernig maginn á mér var, slitin og laus húð. Ég er að vinna sem þjálfari og ég er búin að gera 400.000 kviðæfingar og þetta er ekki að fara að lagast. Ég get ekki lagað lausa húð, ég get styrkt kviðvöðvana og þeir voru bara mjög sterkir. Þarna 28 ára tek ég ákvörðun um að ég ætlaði að láta laga þetta einn daginn en ekki strax, ekki á meðan strákarnir mínir eru litlir af því að ég var bara hrædd við að fara í aðgerðina.“

Hún segir að það fylgi alltaf ákveðin áhætta öllum aðgerðum og því hafi hún ákveðið að bíða með aðgerðina.

Er að verða hundrað prósent

„Svo bara líður tíminn og svo bara núna er ég orðin 46 ára og núna er ég tilbúin. Ég ætla að gera þetta fyrir mig, að láta taka þessa lausu húð og slit,“ segir Gurrý en núna eru þrír mánuðir liðnir frá því að hún fór í aðgerðina.

„Í dag líður mér bara mjög vel. Þetta er alveg langt bataferli og ég myndi segja að það væri komið svona 90%. Ég er smá bólgin hérna neðst en annars lítur þetta bara ótrúlega vel út og bataferlið er búið að ganga mjög vel. Þannig að núna er ég farin að gera bara 80-90% af því sem ég var að gera áður en ég fór í aðgerðina. Enda er ég búin að hugsa vel um mig og þetta er búið að vera erfitt. Jesús hvað þetta er búið að vera erfitt. Þú labbar inn í aðgerð og þér líður bara vel og svo kemurðu út og þú getur ekki gert neitt,“ segir Gurrý en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni þar sem þjálfarinn fer ítarlega yfir ferlið allt.

Ísland í dag Lýtalækningar


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


