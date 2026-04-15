Sakborningar í Gufunesmálinu mættir í Landsrétt Árni Sæberg skrifar 15. apríl 2026 10:10 Stefán og Lúkas Geir mættu í Landsrétt í fylgd lögreglumanna. Vísir Aðalmeðferð í Gufunesmálinu svokallaða hófst í Landsrétti í morgun. Þar freista þeir Stefán Blackburn og Lúkas Geir Ingvarsson þess að fá sautján ára fangelsisdómum fyrir manndráp hnekkt og Matthías Björn Erlingsson fjórtán ára dómi. Ríkissaksóknari lætur reyna á sýknu ungrar konu sem var ákærð fyrir að lokka fórnarlambið út af heimili sínu. Þá er hlutur ungs karlmanns sem var sakfelldur fyrir peningaþvætti undir en ákvörðun refsingar hans var frestað í héraði. Þrír hlutu dóm fyrir manndráp í málinu þann 26. september síðastliðinn, þeir Stefán Blackburn 33 ára, Lúkas Geir Ingvarsson 22 ára og Matthías Björn Erlingsson 19 ára. Þeim var gefið að sök að hafa numið Hjörleif Hauk Guðmundsson, mann á sjötugsaldri, á brott af heimili hans í Þorlákshöfn að kvöldi 10. mars síðastliðinn og beitt hann margvíslegu ofbeldi með það að markmiði að hafa af honum fé. Hjörleifur fannst illa haldinn í Gufunesi morguninn eftir, og lést skömmu síðar. Hér má finna umfjöllun fréttastofunnar um málið. Hafið yfir skynsamlegan vafa Verjendur þeirra Stefáns og Matthíasar Björns lýstu því strax yfir að þeir myndu áfrýja dómi Héraðsdóms Suðurlands og verjandi Lúkasar Geirs greindi síðar frá því að umbjóðandi hans áfrýjaði sömuleiðis. Í dómi héraðsdóms kom fram að hafið væri yfir skynsamlegan vafa að Stefáni Blackburn, Lúkasi Geir Ingvarssyni og Matthíasi Birni Erlingssyni gæti ekki hafa dulist að afleiðingar af ofbeldi þeirra gegn Hjörleifi Hauki Guðmundssyni gætu orðið þær að hann myndi deyja en að þeir hefðu látið sér það í léttu rúmi liggja. Matthías Björn hafði fyrir því að hykja andlit sitt þegar hann mætti í Landsrétt.Vísir Þá sagði að ákærðu hafi ekki gert neina tilraun til að koma brotaþola til aðstoðar og þeir virtust „hafa kært sig kollótta um hver afdrif hans yrðu. Hefði þó verið hægur vandi fyrir þá að hringja í Neyðarlínu, t.d. með síma brotaþola sjálfs.“ Tálbeitan ákærð fyrir rangt brot Athygli vakti á sínum tíma að tvítug kona sem ákærð var fyrir hlutdeild í frelsissviptingu og ráni í málinu var sýknuð þar sem ekki þótti sannað að ásetningur hennar hefði staðið til þess að fórnarlambið yrði beitt ofbeldi. Í dóminum var tekið fram að háttsemi sem hún gekkst við hefði mátt heimfæra sem hlutdeild í fjárkúgun, sem varðar allt að sex ára fangelsi. Í svari við fyrirspurn Vísis á sínum tíma sagði fulltrúi embættis Ríkissaksóknara að embættið hefði áfrýjað á hendur þeim sakborningi sem var sýknaður og krafist sakfellingar fyrir þá háttsemi sem lýst var í ákæru. Hún er því áfram ákærð fyrir hlutdeild í frelsissviptingu og ráni með því að hafa sett sig í samband við Hjörleif Hauk og fengið hann til að yfirgefa heimili sitt og fara yfir í bifreið, vitandi að til stæði að svipta hann frelsi sínu og beita hann ofbeldi í því skyni að hafa af honum fjármuni með ólögmætum hætti. Fimmti sakborningurinn, sem var átján ára þegar atvik málsins urðu, var sakfelldur fyrir peningaþvætti en hann tók við millifærslu af reikningi Hjörleifs Hauks og millifærði áfram. Ákvörðun refsingar hans var frestað og hún fellur niður haldi hann almennt skilorð í tvö ár. Hluti hans í málinu er undir fyrir Landrétti en Vísi er ekki kunnugt um hvort hann eða Ríkissaksóknari hafi áfrýjað hvað hann varðar. Reiknað er með því að aðalmeðferð taki þrjá daga og því má búast við dómi innan fjögurra vikna og þriggja daga. Manndráp í Gufunesi Dómsmál Ölfus Reykjavík Tengdar fréttir Sakamálin sem einkenndu árið sem er á enda Sakamál voru í brennidepli hér á landi árið 2025. Fjögur manndrápsmál komu upp á árinu, þar sem samanlagt fimm létu lífið. 28. desember 2025 13:01 Grunaður um rosalega brotahrinu í aðdraganda hraðbankaþjófnaðarins Hrannar Markússon, maður á fimmtugsaldri sem játað hefur aðild að tveimur af umfangsmestu þjófnaðarmálum Íslandssögunnar, er grunaður um mikinn fjölda afbrota milli þessara tveggja þjófnaða. 30. nóvember 2025 14:48 Afplána líklegast í fjögur til fimm ár á Litla Hrauni Afbrotafræðingur segir þunga dóma í Gufunesmálinu ekki koma á óvart og að mennirnir muni líklegast afplána í fjögur til fimm ár á Litla hrauni. Svo virðist sem að dómar yfir ungu fólki séu að þyngjast nýlega en erfitt að segja hvort það sé vegna aukinnar umræðu um ofbeldi og vopnaburð meðal ungmenna. 27. september 2025 12:16 