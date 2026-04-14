Lífið

Bryn­dís Líf orðin móðir

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Instagram

Áhrifavaldurinn og fegurðardrottningin Bryndís Líf Eiríksdóttir er orðin móðir. Hún eignaðist frumburðinn 10. apríl með kærasta sínum Stefáni Jónssyni en þau eru búsett í San Diego borg í Kaliforníu.

Bryndís greinir frá gleðitíðindunum í Instagram hringrás sinni með mynd af litla drengnum þar sem hún skrifar:

„Stefánsson fæddur 10. apríl 2026.“

Bryndís og Stefán fluttu á Vesturströndina 2023 þegar Stefán fékk starf hjá Marel úti í San Diego. Það virðist fara vel um litlu fjölskylduna í sólinni en Bryndís hefur verið dugleg að birta fallegar myndir af lífinu úti fyrir sína rúmlega 22 þúsund fylgjendur á Instagram. Samhliða fyrirsætu- og áhrifavaldastörfum hefur hún verið að vinna hjá fyrirtæki sem aðstoðar sprotafyrirtæki við fjármögnun. 

Hún öðlaðist frægð hérlendis þegar hún tók þátt í fegurðarsamkeppninni Ungfrú Ísland árið 2017. 

