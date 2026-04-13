Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, segist ekki vita hvaða persónulegu trúnaðarbrestir urðu til þess að Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður flokksins og fyrrverandi ráðherra hans, sagði sig úr flokknum.
Guðmundur Ingi Kristinsson sagði sig úr bæði Flokki fólksins og þingflokknum fyrr í dag. Í svörum sínum vísar hann til persónulegs trúnaðarbrests sem varðar persónuleg samskipti innan flokksins, sem ástæðu afsagnarinnar.
Í kvöldfréttum Sýnar segist Inga hafa átt farsælt samstarf með Guðmundi Inga og viti ekki hvaða trúnaðarbrest hann vísi í.
„Það verður að spyrja Guðmund Inga sérstaklega. Við höfum átt farsælt samstarf og ég hef ekki orðið vör við persónulegan trúnaðarbrest á milli mín og Guðmundar Inga,“ segir Inga.
„Ég mun sakna Gumma, eins og ég hef alltaf kallað hann, og óska honum alls hins besta. Ég veit að það er enginn málefnalegur ágreiningur eða neitt slíkt, Guðmundur Ingi hefur af huga og hjarta barist með mér í gegnum þykkt og þunnt, við höfum auðvitað verið lengst af í stjórnarandstöðu og þar höfum við unnið sem einn maður. Ég á eftir að sakna Gumma en við hittumst hérna í þinginu og hann hefur gefið það út að hann haldi áfram að styðja sína ríkisstjórn.“
Hún segir að þetta sé á við að missa bróður og muni það hafa áhrif á flokkinn.
„En það kemur dagur eftir annan dag svo við höldum áfram að hitta Guðmund hérna í þinginu þrátt fyrir að hann sé ekki lengur í gulu.“
Þú hefur ekki grun um hvað hann er að vísa í?
„Nei.“
Þú vilt ekkert tjá þig frekar um þetta? Fyrrverandi ráðherra sem segir sig úr flokknum.
„Nei, ég vil ekki gera það. Ég er bara döpur.“