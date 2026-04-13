Þriðja dóttir Sverris Bergmanns og Kristínar Evu komin í heiminn Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. apríl 2026 15:21 Sverrir Bergmann og Eva Kristín með dætrum sínum þremur. Sverrir Bergmann, tónlistarmaður og varaþingmaður Samfylkingarinnar, og lögmaðurinn Kristín Eva Geirsdóttir eignuðust sitt þriðja barn síðasta föstudag. „Föstudaginn 10. apríl kl. 11:46 kom þriðja gullið okkar í heiminn," skrifaði Sverrir í Instagram-færslu í gær. Hjónin greindu frá því í nóvember að þau ættu von á stúlku en fyrir eiga þau tvær stúlkur sem eru fæddar 2020 og 2021. View this post on Instagram A post shared by Sverrir Bergmann Magnússon (@sverrirbergmann) Sverrir sagði fæðinguna hafa verið langa en hún gengið vel að lokum. „Móður og barni heilsast vel og eldri systurnar ráða sér vart af kæti yfir litlu systur ❤️ Erum ótrúlega þakklát ómetanlegu starfsfólki Landsspítalans ❤️ Hlökkum til að takast á við lífið sem fimm manna fjölskylda," skrifaði hann jafnframt í færslunni. Ástin og lífið Barnalán Tímamót Tengdar fréttir Von á þriðju stúlkunni: „Brotnaði um stund við fregnirnar" Tónlistarmaðurinn Sverrir Bergmann og lögfræðingurinn Kristín Eva Geirsdóttir eiga von á sínu þriðja barni í apríl á næsta ári. Hjónin tilkynntu í færslu á Instagram að von sé á þriðju stúlkunni. 17. nóvember 2025 16:03