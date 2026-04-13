Þriðja dóttir Sverris Berg­manns og Kristínar Evu komin í heiminn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sverrir Bergmann og Eva Kristín með dætrum sínum þremur.
Sverrir Bergmann og Eva Kristín með dætrum sínum þremur.

Sverrir Bergmann, tónlistarmaður og varaþingmaður Samfylkingarinnar, og lögmaðurinn Kristín Eva Geirsdóttir eignuðust sitt þriðja barn síðasta föstudag.

„Föstudaginn 10. apríl kl. 11:46 kom þriðja gullið okkar í heiminn,“ skrifaði Sverrir í Instagram-færslu í gær. 

Hjónin greindu frá því í nóvember að þau ættu von á stúlku en fyrir eiga þau tvær stúlkur sem eru fæddar 2020 og 2021.

Sverrir sagði fæðinguna hafa verið langa en hún gengið vel að lokum.

„Móður og barni heilsast vel og eldri systurnar ráða sér vart af kæti yfir litlu systur ❤️ Erum ótrúlega þakklát ómetanlegu starfsfólki Landsspítalans ❤️ Hlökkum til að takast á við lífið sem fimm manna fjölskylda,“ skrifaði hann jafnframt í færslunni.

