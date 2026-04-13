Lækka leikskólagjöld til að bregðast við verðbólgu Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 13. apríl 2026 12:00 Reyðarfjörður er í Fjarðabyggð. vísir/vilhelm Leikskólagjöld og gjald fyrir sundferð í Fjarðabyggð mun lækka um þrjú prósent frá og með næstu mánaðamótum. Um er að ræða skref til að styðja við verðbólgumarkmið. Formaður bæjarráðs hvetur önnur sveitarfélög til að gera slíkt hið sama. Það var í morgun sem bæjarráð Fjarðabyggðar samþykkti á fundi sínum tillögu um að allar gjaldskrár í A-hluta sveitarfélagsins verði lækkaðar um þrjú prósent frá og með næstu mánaðamótum. Aðgerðin er að sögn Ragnars Sigurðssonar, formanns bæjarráðs liður í því að styðja við verðbólgumarkmið og létta undir heimilum í sveitarfélaginu. Svigrúm til staðar „Við vorum að ganga frá ársreikningi sveitarfélagsins í síðustu viku og þar vorum við með jákvæða afkomu í A-hluta og í samstæðunni annað árið í röð þannig við teljum okkur hafa svigrúm til þess að stíga þetta skref og lækka gjaldskrár sem snúa að A-hluta sveitarfélagsins." Um er að ræða lækkun á gjaldskrá leikskóla og öllu því sem við kemur barna- og fjölskyldufólki á svæðinu. „Þetta er lækkun í tónlistarskólann, sundlaugar, líkamsrækt og svona mætti áfram telja." Hann hvetur bæði stjórnvöld og aðra til að stíga sambærileg skref ef svigrúm er fyrir hendi. Þetta er þriggja prósenta lækkun, hefur hún teljandi áhrif á heimili og fjölskyldur á svæðinu? „Já við erum að skila til baka þeim gjaldskrárhækkunum sem urðu við síðustu fjárhagsáætlunargerð og þetta er klárlega liður í að koma til móts við gjaldskrárhækkanir sem leiðir þá af því að ef fleiri taka þátt og við förum í samstillt átak í þessu þá verði það til að dempa verðbólguna."