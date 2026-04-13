Erfiðara að berjast við stjórnvöld en að lifa með náttúruvá Lovísa Arnardóttir skrifar 13. apríl 2026 09:59 Dagmar Valsdóttir og Eva Lind Matthíasdóttir segja Grindvíkinga verða að fá fullvissu um skólahald og búsetu. Bylgjan Grindvíkingarnir Dagmar Valsdóttir og Eva Lind Matthíasdóttir eru verulega ósáttar við tilmæli Grindavíkurnefndar um veru barna í bænum og skólahald. Þær segja stjórnvöld ekki hlusta og ítrekað taka ákvarðanir um og fyrir Grindvíkinga án samráðs við þá. Grindavíkurnefndin mælir ekki með því að barnafjölskyldur flytji aftur til Grindavíkur á meðan óvissa varir enn í bænum og því sé ekki æskilegt að hefja skólastarf í haust. „Það voru gríðarleg vonbrigði að Grindavíkurnefndin sé á þessum stað,“ segir Dagmar og að nefndinni hafi verið auðvelt að fylgjast með fjárhagsáætlanagerð bæjaryfirvalda þar sem kom skýrt fram að það væri verið að skipuleggja skólastarf í haust. Þegar það hafi verið auglýst eftir skólastjóra hafi nefndin haft samband. Rætt var við Dagmar og Evu Lind í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Eva Lind segir Grindvíkinga þreytta á því að teknar séu ákvarðanir um þau og fyrir þau án þeirra. „Við fáum ekkert að segja, við fáum ekki að vera með í þessum ákvörðunum sem eru teknar,“ segir Eva Lind og að nefndin hafi átt að starfa til að aðstoða Grindvíkinga. Nefndin hafi „leyft þeim“ að koma á einn og einn fund en þeim hafi meira liðið eins og það væri verið að tikka í box en stunda raunverulega samráð. Stjórnvöld stjórni of miklu Eva Lind segir ríkisvaldið hafa það spil að Þórkatla, sem eigi húsin, sé að bíða með að koma samning sem heimili fólki að vera í húsunum og það sé því erfitt fyrir fjölskyldur að koma til baka. Þau viti ekki hvort þau hafi húsnæði og geti illa tekið ákvörðun um skólahald án þess. „Þetta tengist allt,“ segir Eva Lind og þó svo að nefndin geti ekki bannað fólki að vera í bænum með börnin sín geti þau alltaf stoppað fólk frá því að leigja hús sín eða kaupa þau aftur. Dagmar segir nefndina í raun setja sig á móti því að börn séu eftirlitslaus í Grindavík. Nefndin setji sig þannig ekki á móti leikskólastarfi því leikskólabörn séu aldrei án eftirlits. Hún segir skipunartíma nefndarinnar renna út fimmtán dögum eftir sveitarstjórnarkosningar í maí og hún hafi sjálf fylgst vel með öllum breytingum í bænum frá því í nóvember 2023 þegar hann var rýmdur. Dagmar gagnrýnir að allar þær úrbætur sem hafi verið gripið til rati ekki í skýrslu Örugg um áhættumat fyrir nefndina. Ætla að halda áfram að stýra í tvö ár til viðbótar Hún bendir sömuleiðis á að í dag renni út frestur til að sækja um sérfræðistöðu innan forsætisráðuneytisins í stöðu Grindavíkur. Þau ætli þannig ekki að sleppa tökunum og halda áfram að vera með millilið. Þær gagnrýna þetta og segja að það virðist þá þannig að stjórnvöld ætli að halda áfram að taka ákvarðanir um Grindvíkinga en án þeirra. Hagsmunasamtök Grindvíkinga, Járngerður, hafi í nokkrar vikur reynt að ná sambandi við forsætisráðuneytið með símtali og tölvupósti en fái enga áheyrn. Eva Lind segist ekki hafa getað staðið á sér eftir tilmæli nefndarinnar og hafi ákveðið að bjóða hverjum sem hefur áhuga á að heimsækja sig í Grindavík, að Borgarhrauni 2, eftir klukkan 16 alla daga næstu tvær vikur, til að sjá raunverulega hvernig aðstæður eru í Grindavík. „Ekki trúa öllu því sem þið lesið á netinu,“ segir hún og að til dæmis hvað varðar kosningar í Grindavík hafi verið frétt um að helmingi færri ætli að kjósa í Grindavík. Í stað þess að setja svo neikvæðan tón hafi verið hægt að segja að það sé ekki nema helmingi færri þrátt fyrir allt sem hafi á gengið. Dagmar telur að það hafi verið stokkið aðeins of fljótt til þegar Þórkatla keypti upp allar eignir Grindvíkinga. Stjórnvöld hafi verið að reyna að aðstoða þau og háværustu raddirnar hafi fengið áheyrn. „Það var fólk sem sannarlega vildi vera keypt út og bara koma sér í burtu,“ segir hún og að það hefði verið betra að bjóða upp á fleiri valkosti. Fólk hafi verið í mikilli óvissu og Þórkatla hafi verið viðbragð við því. Dagmar segist mjög ósátt við tilmæli Grindavíkurnefndarinnar og að íbúar séu ekki til í að gefa eitt prósent afslátt á öryggi. Það sé númer eitt, tvö og þrjú og til þess að byggja upp bæinn á ný þurfi íbúar að vera vissir um öryggi sitt, þeir þurfi húsnæði og skólahald þurfi að hefjast að nýju. „Án þess þá byggjum við ekkert upp,“ segir hún og að atvinnulífið sé komið í gang. Þær segja eldgosin hafa færst norðar í Sundhnúksgígaröðinni og því sé líklegast að það gjósi á sama stað. Það hafi ekki gosið frá því í júlí en það sé vissulega möguleiki á öðru gosi. Aflögunarmælingar Veðurstofunnar sýni að punkturinn í gær sé á sama stað og 18. mars í landrisi. Eva Lind segist telja bæinn sinn öruggan fyrir börn og að hún myndi aldrei taka áhættuna ef hún væri ekki 100 prósent viss um að allar sprungur væru vel girtar og um leið og það er búið að laga þær sé það merkt. Verða að fá heimili og skóla Þær segja áríðandi að íbúar fái fyrirvara til að hefja skólahald og koma sér fyrir að nýju. „Við erum orðin mjög góð í engum fyrirvörum af því að við fáum yfirleitt ekki fyrirvara á því sem er búið að ákveða fyrir okkur,“ segir Dagmar. „Það er ekkert mál að lifa með náttúrunni, með hættunni, eða þessari óvissu með náttúrunni, en það sem mér finnst verst er að við líka að berjast við stjórnvöld. Þau eru alltaf á móti okkur í öllu,“ segir Eva Lind. Dagmar segir áberandi að börn sem hafi illa náð að aðlagast annars staðar komi aftur til Grindavíkur og brosi hringinn þegar þau fara í íþróttahúsið eða í sund. 