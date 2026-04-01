Vilja fá valdið aftur Smári Jökull Jónsson skrifar 1. apríl 2026 21:00 Fjömörg málefni brenna á Grindvíkingum fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor. Vísir Yfir þrjátíu prósent þeirra sem verða á kjörskrá í Grindvík í sveitarstjórnarkosningum í vor eru með lögheimili í öðru sveitarfélagi. Oddvitar þeirra tveggja flokka sem tilkynnt hafa framboð telja húsnæðismál eitt stærsta málið og íbúarnir vilja völdin aftur í hendur bæjaryfirvalda. Þrjú hundruð og fimmtíu manns með lögheimili utan Grindavíkur hafa skráð sig á kjörskrá í bænum fyrir sveitastjórnarkosningarnar í maí. Frestur til að bæta sér á kjörskrá rennur út á miðnætti og gæti þessi hópur því stækkað en um 2500 manns voru á kjörskrá í bænum í síðustu kosningum. Brottfluttir Grindvíkingar geta valið hvort þeir kjósa í Grindavík eða í því sveitarfélagi þar sem þeir búa nú. Er þetta vegna breytingar á lögum til bráðabirgða og hugsað svo þeir sem nauðbeygðir fluttu úr bænum í kjölfar rýmingar geti haft áhrif á uppbyggingu bæjarins. „Það er afar ánægjulegt að svona margir hafi bætt sér á kjörskrá og mér finnst það sýna að samfélagið stendur saman,“ segir Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar Grindavíkur og oddviti Framsóknarflokksins í kosningunum í vor. Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur eru einu tveir flokkarnir sem tilkynnt hafa um framboð í sveitarfélaginu þann 16. maí. Ásrún Helga er forseti bæjarstjórnar og oddviti Framsóknar í Grindavík.Vísir/Ívar Fannar „Við erum að höfða til þessa fólks að kjósa hérna heima til að geta haft áhrif á uppbyggingu okkar og samfélagið okkar þó það hugsi sér kannski ekki til hreyfings akkúrat á þessum tímapunkti,“ segir Guðbjörg Eyjólfsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokks. Húsnæðismálin stærsta málin en ósýnilegir þröskuldar þvælast fyrir Oddvitarnir eru sammála um að húsnæðismálin séu stærsta kosningamálið. „Nú er það svo að Þórkatla á nánast öll húsin hérna í Grindavík. Stærsta áskorunin er að samningar um endurkaupaáætlun, sem Þórkatla ætlar að leggja fyrir okkur, verði þannig að fólk geti og treysti sér til að gangst við þeim samningi,“ segir Guðbjörg. Guðbjörg Eyjólfsdóttir er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Grindavík.Vísir „Að fá fólkið heim aftur, það er stærsta áskorunin okkar á næsta kjörtímabili. Til að geta reist og endurreist samfélag þá þurfum við fólkið. Skólastarfið verður áskorun og rekstur bæjarins. Þetta verður erfitt kjörtímabil en ég trúi því að það verði samvinna og samheldni,“ bætir hún við. Guðbjörg hefur verið formaður hagsmunasamtakanna Járngerðar síðustu misserin og segir upplifun Grindvíkinga að í vegi þeirra sé ósýnilegur þröskuldur sem erfitt sé að átta sig á. „Það er Grindavíkurnefndin, það er Þórkatla, það er Almannavarnir og hver bendir á hvern annan. Að sjálfsögðu er öryggi okkar hér númer eitt, tvö og þrjú. Það er fyrsta forsenda fyrir því að fólk geti komið heim. Við höfum öll verið að vinna að því markmiði og við getum okkur er treystandi til að þess að vera hérna heima sjálf og sjá um þessa þætti.“ Ásrún er einnig á því að húsnæðismálin séu stærsta málið. „Og hvernig málin þróast hér varðandi uppbyggingu samfélagsins, skólamál og annað.“ Samstaða um málin og sjá fram á gott samstarf Hún segist skynja spennu í samfélaginu vegna kosninganna. „Ég held að það sé mikilvægt að það skapist góð stemning í kringum kosningar hér í Grindavík. Við erum að róa í svipaða átt, kosningarnar snúast um ákveðin málefni sem við þurfum að leysa úr og ég held að það sé fín samstaða um þau.“ Báðar tala þær um samvinnu bæjarstjórnar þó þær séu oddvitar sitthvors flokksins. „Við höfum unnið mjög þétt saman bæjarstjórn Grindavíkur á þessu kjörtímabili. Ég sé fram á áframhaldandi gott samstarf, það verður að vera þannig. Við þurfum allar hendur á dekk, verkefnin eru ærin og ég held að kosningamálin snúist um ákveðin mál og svo setur hvert framboð sinn sjarma á þau,“ segir Ásrún. „Við Sjálfstæðisflokurinn og Framsóknarflokkurinn höfum alltaf átt gott samstarf hér í Grindavík. Báðir þessir flokkar eru skipaðir góðu fólki sem er samstíga um verkefnin og það er aðalmálið,“ bætir Guðbjörg við. Íbúarnir vilja völdin aftur til Grindavíkur En hvað segja þeir sem ætla sér að kjósa í Grindavík að séu mikilvægustu kosningamálin? „Að við fáum að ráða okkur sjálf, hætta þessari stjórnun frá Reykjavík. Við höfum alveg fullt vit til þess. Ég er búin að búa hér síðan í apríl 2024 og ætla að búa hér þar til ég fer síðustu ferðina,“ segir Kristólína Þorláksdóttir. Kristólína Þorláksdóttir hefur búið í Grindavík allt sitt líf.Vísir Pétur Pálsson er framkvæmdastjóri fiskvinnslunnar Vísis og öryggismálin eru honum ofarlega í huga. „Þá á ég við að Grindvíkingar taki öryggismálin í eigin hendur vegna þess að framsetning þeirra sem sjá um að upplýsa okkur er alls ekki nógu góð.“ Öryggismálin eru ofarlega í huga Péturs Pálssonar, framkvæmdastjóra Vísis.Vísir Kristín Pálsdóttir nefndi öryggismálin og sagði mikilvægt að fá fólk til að trúa því að í Grindavík sé hægt að vera og byggja upp samfélagið. „Húsnæði og skólamálin og tilverurétturinn okkar. Að við fáum að ráða, að við Grindvíkingar fáum valdið til okkar og fáum til þess gott fólk.“ Kristín Pálsdóttir segir húsnæðis- og skólamál stóru málin fyrir kosningarnar.Vísir Rakel Vilhjálmsdóttir kýs í fyrsta sinn í kosningunum í vor. „Ég myndi segja atvinnulífið, uppbygging á bæjarlífinu og að íþróttirnar séu spilaðar hér heima eins og verið er að gera núna, segir Rakel og er ekki lengi að hugsa þegar hún er spurð hvernig hún vill sjá Grindavík í framtíðinni. Rakel Vilhjálmsdóttir kýs í Grindavík í fyrsta sinn í vor.Vísir „Að þetta verði bara aftur gamla góða Grindavík." Grindavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Gefur skít í helvítishótanir Trumps Viðreins býður fram sinn fyrsta lista á Akranesi Unnið að tillögum um lengingu brimvarnargarða Landeyjahafnar „Vatnsbólið er nánast tómt, það er að tæmast“ Hleypt inn í hollum í Vesturbæjarlaug Eldri borgarar einmana en eigi erfitt með að rífa sig upp á ný Segir stjórnvöld vinna gegn ferðaþjónustunni „Það er munur á karllíkama og kvenlíkama“ Mæla gegn því að ganga ofar en að Steini í Esjunni Óvissa í ferðaþjónustu og stuð á Aldrei fór ég suður Þrír vistaðir í fangaklefa og einn fluttur á bráðamóttöku Fyrsti innflytjandinn til að lesa Passíusálmana í kirkju skáldsins „Enginn ætti að þurfa að fara í annað land til þess að fá viðeigandi heilbrigðisþjónustu“ Lögregla lét loka þremur afhendingarstöðum áfengis „Þetta hlýtur að verða metdagur“ Snjóruðningstæki sat fast Göngin lokuð á næturnar í sjö vikur: „Hélt að þetta væri aprílgabb“ Sjúkrahúsið skilar ekki páskagjöf Smáríkisins Glórulaust að veginum hafi ekki verið lokað fyrr Sjá meira