Mesta kvikusöfnun til þessa

Aldrei hefur eins mikil kvika safnast saman undir Svartsengi síðan eldgosahrina hófst í nágrenni við Grindavík á Reykjanesskaga. En kvikustreymið hefur sömuleiðis aldrei verið hægara. Líklegasta sviðsmyndin er enn kvikuhlaup eða eldgos, sem yrði að líkindum stærra en fyrri gos.
Í tilkynningu frá Veðurstofunni er sagt frá því að rúmlega 24 milljónir rúmmetra af kviku hafi nú safnast saman undir Svartsengi frá síðasta eldgosi í júlí í fyrra.
Þannig hefur magn kviku í kvikuhólfinu undir Svartsengi aldrei verið hærra eftir að eldgosahrinan byrjaði á Sundhnúksgígaröðinni í nóvember 2023.
Veðurstofan tekur fram að kvikuhlaup og eldgos á Sundhnúksgígaröðinni séu áfram líklegasta sviðsmyndin en þar sem magn kviku undir Svartsengi er nú meira en áður sé mögulegt að næsta eldgos geti orðið umfangsmeira en fyrri gos, nái kvikan að hluta til eða öllu leyti til yfirborðs.
Því hefur verið haldið fram, meðal annars af eldfjallafræðingnum Þorvaldi Þórðarsyni, að líklegast sé eldgosahrinunni að ljúka enda sé kvika farin að safnast verulega hægt undir Svartsengi.
Veðurstofan vill aftur á móti meina að hæg kvikusöfnun sé ekki skýr vísbending um að ekki komi til eldgoss. Nærtækasta dæmið um slíkt sé í eldgosahrinunni í Kröflu á árunum 1975-1984, þar sem tólf kvikuhlaup urðu og þar af níu sem enduðu í gosi. Þar hafði töluvert dregið úr innstreymi kviku fyrir síðasta, og jafnframt stærsta, gosið.
Þó svo að eðlismunur sé á Kröflu og eldstöðvunum á Reykjanesskaga gefur samanburðurinn til kynna að kvikusöfnunin undir Svartsengi gæti haldið áfram í nokkur ár og möguleiki á nýju eldgosi sé áfram til staðar, skrifar Veðurstofan.
Stofnunin vill meina að engin gögn bendi til þess að eldgosahrinunni á Sundhnúksgígaröðinni sé að ljúka. Eldstöðin Reykjanes-Svartsengi er áfram á viðvörunarstigi 2, sem merkir „töluvert aukna virkni“.
Veðurstofan segir að líkanreikningar sýni að hraði kvikusöfnunar undir Svartsengi hafi aldrei verið hægari. Það að kvikusöfnun hafi aldrei verið hægari og magn kviku undir Svartsengi hafi aldrei verið meira á milli eldgosa auki óvissuna um framvinduna á svæðinu. Ekki sé hægt að segja til um hvenær kvikuhlaup eða eldgos verði og tímaramminn hlaupi á mánuðum.
Hættumat er óbreytt og gildir til 31. júní nema breytingar verði á virkninni.