Páll Edwald og Selma Eir trú­lofuð

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Páll og Selma birtu þessar skemmtilegu myndir af sér með trúlofunartilkynningunni.

Páll Edwald, lögfræðingur og frambjóðandi Miðflokksins til borgarstjórnar, og Selma Eir Hilmarsdóttir, nemi í læknisfræði, eru trúlofuð.

Parið greindi frá trúlofuninni á Instagram og birti þar tvær myndir af sér með trúlofunarhringana og skrifaði við hana: „💍❤️“

Páll og Selma hafa verið saman í rúm sjö ár og fagna átta ára sambandsafmæli 28. apríl næstkomandi.

Páll er er yfirlögfræðingur byggingarfélagsins Reir Verk, sem er í eigu hjónanna Rannveigar Eirar Einarsdóttur og Hilmars Þórs Kristinssonar, en þau eru foreldrar Selmu Eirar. Hann er einn stofnanda Ask Pizzeríu og rak hana frá 2018 til 2020, hefur starfað á lögmannsstofunni Lex og er meðstofnandi og framkvæmdastjóri Dóttur skyrs.

Rétt eins og faðir hans er Páll á lista Miðflokksins til borgarstjórnarkosninganna í vor, Ari er í fyrsta sætinu en Páll í því sjötta.

Selma Eir hefur síðustu ár lagt stund á nám við læknisfræði í Martin í Slóvakíu og varði lokaritgerð sína þar síðasta haust.

Páll Edwald hefur ákveðið að gefa kost á sér á lista Miðflokksins í Reykjavík í vor. Hann er lögfræðingur og athafnamaður og líkt og nafnið gefur til kynna sonur Ara Edwald fyrrverandi forstjóra Mjólkursamsölunnar.



