Valkyrjurnar boða að­gerðir til að takast á við Verð­bólguna

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum fjöllum við um blaðamannafund ríkisstjórnarinnar sem fram fer nú á tólfta tímanum. 

Þar verður ný atvinnustefna kynnt en einnig tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að sporna við verðbólgunni og háu olíuverði. 

Að auki heyrum við í bæjarfulltrúum í Grindavík en síðar í dag kynnir Grindavíkurnefndin svokallaða skýrslur um endurreisn bæjarins og næstu skref. Forseti bæjarstjórnar Grindavíkur gagnrýnir nefndina fyrir samráðsleysi.

Einnig verðum við í Ráðhúsi Reykjavíkur í beinni en stjórnmálaflokkarnir hafa fram til klukkan tólf til þess að skila inn framboðslistum fyrir komandi kosningar.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 10. apríl 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

