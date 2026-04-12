„Þótt þitt eintak af bók fari í ruslið þá glatast hún ekki að eilífu,“ segir Kristjana Mjöll Jónsdóttir Hjörvar, fagstjóri hjá Landsbókasafninu, sem í kjölfar umræðu um fagurbókmenntir í Sorpugámum telur rétt að minna á lög um skylduskil sem mögulega geti friðað samvisku fólks sem þarf að henda bókum.
„Þessi umfjöllun um að fólk væri svo hrætt við að henda bókum minnti mig á að ég hef oft getað friðað fólk með þeirri staðreynd að það eru lög á Íslandi um skylduskil,“ segir Kristjana Mjöll.„Þannig að þegar þú ert að taka til í bókaskápnum hennar ömmu og velta fyrir þér hvort þú eigir að henda einhverri bók eftir Guðrúnu frá Lundi þá geturðu verið nokkuð viss um það að hún er og verður áfram til.“Hún telur því rétt og þarft að minna á lög um skylduskil bóka sem mikilvægt innlegg í umræðuna sem hófst eftir að rithöfundurinn Hallgrímur Helgason rakst á innbundin verk Þórbergs Þórðarsonar og Halldórs Laxness í pappírsgámi Sorpu.
„Fólk hringir náttúrulega alveg líka í okkur, eins og Bjarna bóksala, og spyr hvort við viljum ekki fá eitthvað af bókum, til dæmis þegar verið er að taka til í dánarbúum og við metum hvert tilfelli fyrir sig en oft eigum við efnið fyrir.”
Ég hef til dæmis alltaf getað fengið mömmu mína til þess að grisja bókaskápinn sinn með því að fletta upp bókum og sýna henni að við eigum viðkomandi bók í fjórum eintökum, meira að segja nákvæmlega þessa sömu prentun, og hún þurfi því ekki að hafa neinar áhyggjur. Þannig að þótt þú hendir bók þá mun hún varðveitast og ekki falla í gleymskunnar dá þó að þitt eintak fari í ruslið.“
Kristjana Mjöll segir skylduskilalögin ná yfir allt útgefið efni á prenti, einnig það efni sem framleitt er erlendis fyrir íslenska útgefendur eða höfunda. „Þetta á við um bækur, tímarit, dagblöð, plaköt og meira að segja matseðla á veitingastöðum og bæklinga eins og til dæmis frá Rúmfatalagernum.
Öllu þessu á að skila til okkar til varðveislu þannig að tryggt sé að það sé alltaf til eintak af hverju einu og einasta,“ segir Kristjana Mjöll og bendir á að lögin nái einnig til staf- og rafrænnar útgáfu; hljóð- og rafbóka, tónlistar, kvikmynda og vefsíðna sem enda á punktur is.
„Með þessu móti lifa verkin áfram sem hluti af menningararfi íslensku þjóðarinnar og endurspegla þá fjölbreyttu menningarflóru sem ríkir hverju sinni.“
Kristjana telur þó rétt að minna á að skylduskilin, sem slík, eru ekki örugg trygging fyrir endalausu framhaldslífi bókatexta, sérstaklega ekki í seinni tíð þegar öll útgáfa er orðin einfaldari og auðveldari. Bæði í kjölfar stafrænu byltingarinnar auk þess sem prentun erlendis færist stöðugt í aukana og mikið um að höfundar gefi verk sín út sjálfir án aðkomu rótgróinna forlaga.Skilin á bókum sem prentaðar eru hér heima eru hins vegar enn í nokkuð öruggum og föstum skorðum. Íslenskar prentsmiðjur skila öllu sem úr þeirra vélum rennur reglulega til Landsbókasafnsins og bókaútgáfurnar eru vitaskuld vel meðvitaðar um hvað til þeirra friðar heyrir í þessum efnum.
„Þetta er ákveðið vandamál og fólk sem er ekki almennt í bókaútgáfu er ekki alltaf meðvitað um skylduskilin og þessar bækur berast okkur ekkert nema viðkomandi viti af þeim, sem er miður og gæti sett bókaþjóðina í annað kvíðakast vegna þess að þar af leiðandi eru þær í meiri hættu á því að falla í gleymskunnar dá. Og þá þarf ég að hlaupa af stað, banka, pota og vera eins og einhver njósnari að fletta fólki upp á já.is og Facebook og svona til þess að heyra í þeim.“
Sjálfsagt er meginástæða þess að fólk neyðist til að farga bókum að þær eru í eðli sínu plássfrekar sem sjálfkrafa felur einnig í sér að hvorki Góði hirðirinn, Bjarni í Bókakaffinu né aðrir sem höndla með notaðar bækur geti ekki tekið við öllu sem þeim berst.Landsbókasafnið lýtur vitaskuld þessu sama lögmáli. „Nei, við erum ekki með endalaust pláss,“ segir Kristjana og hlær. „Það sem fólki finnst alveg magnað og er reyndar skemmtilegt við okkur er að það er ekki bara eitt eintak sem kemur til okkar.“
Lögunum samkvæmt ber að skila Landsbókasafni fjórum eintökum af öllu sem prentað er í fleiri en 50 eintökum. Og ekki nóg með það þar sem þetta á ekki aðeins við um fyrstu prentun. Skylduskil eru einnig á öllum endurprentunum og endurútgáfum í til dæmis kiljum.„Þannig að við eigum að eiga allar útgáfur og endurprentanir, innbundnar og kiljur,“ segir Kristjana og bendir því á að umfang mikið lesinna og prentaðra höfunda, á borð við Arnald Indriðason, Yrsu Sigurðardóttur og Halldór Laxness, sé því umtalsvert í geymslum safnsins.
„Forgangsröðunin á eintökunum fjórum er þannig að fyrsta eintakið, svokallað varðveislueintak, er geymt í varaeintakasafninu okkar sem er í gamla Héraðsskólanum í Reykholti í Borgarfirði.Þar geymum við bækur, tímarit og dægurprent, eins og við köllum bæklingana sem við eigum að safna, og ekki eru margar hillur eftir þar þannig að ekki eru mörg ár í að hún verði of lítil.Síðan geymum við eitt eintak hérna niðri í lestrarsalsláni þar sem fólk getur komið og skoðað. Síðan sendum við eitt eintak norður á Amtsbókasafnið á Akureyri og þar er náttúrulega heldur ekkert eilífðarpláss en þetta er gert til þess að tryggja að eitt eintak sé aðgengilegt í þeim landshluta.“
Kristjana segir aðspurð að góðu heilli sé enn nóg pláss eftir í Bókhlöðunni en þangað fer fjórða eintakið, útlánseintakið, sem fólk getur fengið lánað til að lesa heima. „Þannig að ef þú hendir bók í dag en langar svo skyndilega að lesa hana eftir 30 ár þá geturðu komið hérna á safnið þar sem hún er líklega til útláns.“
Skylduskilin eru eitt meginhlutverk Landsbókasafnsins enda er þeim ætlað að tryggja varðveislu samtímamenningarinnar þannig að menningararfur framtíðarinnar sé öllum aðgengilegur til fróðleiks og rannsókna um ókomna tíð, eins og Kristjana orðar það.Hún bendir á að þannig virki skylduskilin ekki síst sem ákveðin líftrygging fyrir bækur sem fara ekki hátt, til dæmis ljóðabækur og sjálfsútgefnar skáldsögur lítt þekktra rithöfunda, að ógleymdum bókum sem á sínum tíma voru einhverra hluta litnar hornauga. „Eins og til dæmis Rauða serían, sem þótti nú ekki merkileg á sínum tíma, og gamla góða Ísfólkið. Í dag má segja að þetta séu merkar heimildir um sinn tíðaranda og eru nú ofarlega í hillum allra bókasafna.“
Varðveisla óáþreifanlegra vefsíðna er, eins og dæmin hafa sannað, ekki síður mikilvæg í menningar- og sögulegu samhengi. „Við söfnum einmitt öllum vefsíðum sem enda á .is,“ segir Kristjana og rifjar upp þegar fimm ára fréttakafli hvarf sporlaust þegar frettabladid.is hvarf við gjaldþrot Fréttablaðsins.
„Ég man eftir deginum þegar ég mætti í vinnuna um morguninn og sá bara í fjölmiðlum að Fréttablaðið væri hætt. Þá rukum við til og það var bara allt ræst. Ég bað sérfræðing okkar, sem heldur utan um vefsafnið, um að taka afrit af vef Fréttablaðsins strax. Ég aflaði okkur svo PDF-inu af síðasta blaðinu og fór svo í að tryggja okkur prentútgáfuna líka. Þetta skiptir máli. Þetta er sagan.“
Kristjana segir að fyrir utan mikilvægi þess að grípa söguna áður en hún rennur okkur úr greipum geti varðveisla fróðleiks einnig haft skemmtigildi fyrir þjóðina og nefnir þá Tímarit.is sérstaklega.
„Þetta er einn merkilegasti vefurinn okkar og sá mest sótti hjá okkur en væri ekki til í þeirri mynd sem hann er ef ekki væri fyrir skylduskilin. Vegna þess að við myndum blöðin frá fyrri tíð, áður en PDF kom til, og við eigum þau vegna skylduskilanna,“ segir hún og minnir á að PDF-útgáfur blaða og tímarita heyri að sjálfsögðu undir skilaskylduna.
„Þess vegna eigum við allt Fréttablaðið. Þannig að það eru margar hliðar á þessu og fólk áttar sig kannski ekki alveg á hversu mikið við græðum á þessu og hvernig þetta nýtist okkur bæði í tómstundum og við fræðslu, kennslu og fræðimennsku.Vilji fólk ganga úr skugga um hvort efni frá því hafi borist Landsbókasafninu í skylduskilum bendir Kristjana því á að fletta upp titlinum á lbs.leitir.is eða senda fyrirspurn á skylduskil@landsbokasafn.is.