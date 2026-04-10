Umdeildi brautryðjandinn Afrika Bambaataa allur Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. apríl 2026 10:28 Afrika Bambaataa lést í Pennsylvaníu eftir baráttu við krabbamein í ristli. Getty Afrika Bambaataa, plötusnúður, rappari og einn af guðfeðrum hipp-hopps, er látinn, 68 ára að aldri, eftir baráttu við krabbamein. Bambaataa átti stóran þátt í að móta hipphopp á níunda áratugnum og vann að útbreiðslu þess með stofnun hópsins Universal Zulu Nation. Síðustu tíu ár ævinnar var hann borinn þungum sökum um barnaníð og mansal sem hann neitaði staðfast. Dægurmálamiðillinn TMZgreindi frá andláti Bambaataa í gærkvöldi. Þar sagði að Bambaata hefði látist í Pennsylvaníu í gær (viku fyrir 69 ára afmælið) og andlátið orsakast af aukaverkunum tengdum krabbameini í ristli. Baambaata, sem hét réttu nafni Lance Taylor, fæddist í Bronx-hverfi í New York árið 1957, sonur innflytjenda frá Jamaíka og Barbados. Taylor gekk sem táningur í gengi Svörtu spaðanna, varð fljótt mikill leiðtogi þar og gerði gengið að því stærsta í borginni. Afrika Bambaataa var brautryðjandi í svokallaðri breakbeat plötuþeytingu. Eftir að hafa ferðast til Afríku tók hann upp nafnið Afrika Bambaataa Aasim eftir Zulu-höfðingjanum Bhambatha sem gerði uppreisn gegn breskum nýlenduherrum í byrjun 20. aldar. Hann sneri aftur til Bandaríkjanna og stofnaði Bronx River Organization sem mótvægi við Svörtu spöðunum. Árið 1973 stofnaði hann síðan samtökin Universal Zulu Nation sem höfðu það að markmiði að beina ungmennum frá ofbeldi. Á áttunda áratugnum varð Bambaataa frægur í New York fyrir blokkarpartý sín þar sem hann spilaði aðallega hipphopp tónlist. Undir miklum innblæstri frá raftónlistarsveitum gaf Bambaataa út elektró-fönk-lagið „Planet Rock“ undir formerkjum Afrika Bambaataa & the Soulsonic Force. Lagið tók í óleyfi melódíuna úr „Trans-Europe Express“ og trommutaktinn úr „Numbers“ eftir þýsku raftónlistarsveitina Kraftwerk og úr varð blanda sem hafði varla sést áður. Lagið brúaði bilið milli hefðbundins hipphopps, raftónlistar og popps og er gjarnan talið eitt af áhrifamestu lögum níunda áratugarins. Bambaata var afkastamikill plötusnúður, rappari og pródúsent út feril sinn og gaf út fjölda breiðskífa, þar má helst nefna Sun City og Planet Rock: The Album. Ásakanir um barnaníð og mansal Tónlistarferill og áhrif Bambaataa hafa á síðustu tíu árum fallið í skuggann á ásökunum sem hafa verið bornar á hann. Fyrst steig Ronald Savage, aktívisti og fyrrverandi tónlistarútgefandi, fram árið 2016 og sagði Bambaataa ítrekað hafa misnotað hann þegar hann var fimmtán ára 1980. Fjöldi annarra manna steig fram í kjölfarið og sagði Bambaataa hafa misnotað þá meðan þeir voru börn og ungmenni. Eftir það var Bambaataa rekinn úr stjórnunarstöðu sinni innan Zulu Nation. Hann neitaði ásökunum staðfast og sagði þær „tilhæfulausar og heigulslega tilraun til að flekka mannorð og arfleifð“ hans í hipphoppi. Svo vildi til að Bambaataa átti að spila á tónlistarhátíðinni Secret Solstice sumarið 2016 en var tekinn af dagskrá eftir að ásakanirnar komu í ljós. Árið 2021 fór rapparinn Melle Mel úr Grandmaster Flash and the Furious Five í viðtal til útvarpsmannsins DJ Vlad og sagði að allir í bransanum hafi vitað af ásökununum í garð Bambaataa og kallaði það „best geyma leyndarmál hipphopps“. Á síðasta ári tapaði Bambaataa lögsókn nafnlauss manns sem sakaði rapparann um að hafa misnotað sig og selt í mansal á árunum 1991 til 1995 þegar hann var tólf ára. Bambaataa brást ekki við lögsókninni og dæmdi dómarinn ákærandanum því í vil. Hip-Hop safn á að rísa í Bronx Hip-Hop goðsagnirnar Melle Mel, Afrika Bambaataa og Grandmaster Caz eru í forsvari fyrir hóp fólks sem vill koma Hip-Hop safni á laggirnar í Bronx-hverfinu í New York í Bandaríkjunum. 11. nóvember 2013 10:38 